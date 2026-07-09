Murió Ramiro Agulla, referente de la publicidad argentina y creador de campañas emblemáticas

El reconocido publicista falleció este jueves tras sufrir una neumonía que derivó en un shock séptico. Junto a Carlos Baccetti revolucionó la publicidad argentina y también dejó su huella en campañas políticas.
El publicista Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes de la publicidad argentina durante las décadas de 1990 y 2000, falleció este jueves a las 4 de la madrugada, luego de que su estado de salud se agravara a raíz de una neumonía.
Según trascendió, el reconocido publicista permanecía internado y su cuadro se complicó hasta derivar en un shock séptico, que finalmente provocó su fallecimiento.
Con una trayectoria que marcó un antes y un después en la industria publicitaria, Agulla se convirtió en una figura de referencia por su capacidad para crear campañas que trascendieron el ámbito comercial y pasaron a formar parte de la cultura popular.
La dupla que transformó la publicidad
Gran parte de su carrera estuvo ligada al creativo Carlos Baccetti, con quien conformó una de las duplas más exitosas de la publicidad argentina.
Juntos desarrollaron campañas que obtuvieron reconocimiento nacional e internacional y fueron distinguidas con numerosos premios por su creatividad e impacto.
Entre sus trabajos más recordados se encuentran "La llama que llama", creada para Telecom/Personal, una serie de comerciales humorísticos que alcanzó enorme popularidad, y "El Oso", para Quilmes, una campaña que apeló a la identidad argentina y se convirtió en un clásico de la publicidad.
Su aporte a la comunicación política
Además de su trayectoria en el ámbito comercial, Agulla y Baccetti fueron pioneros en el desarrollo del marketing político moderno en Argentina.
La dupla diseñó la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999 y posteriormente trabajó en estrategias de comunicación para candidatos a gobernadores, legisladores y otros dirigentes políticos, contribuyendo a transformar la forma de comunicar las campañas electorales en el país.
Su fallecimiento generó repercusión en el ámbito de la publicidad y la comunicación, donde era reconocido como uno de los creativos que dejó una huella profunda por la originalidad de sus ideas y el impacto de sus campañas.