Pronóstico para el fin de semana largo: se anuncian jornadas agradables

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días sin lluvias para Paraná. Las temperaturas irán en aumento de manera gradual y alcanzarán los 20 grados hacia mediados de la próxima semana.
La influencia de un anticiclón centrado actualmente sobre el sur de Brasil que provee un definido aporte de aire más templado del norte en gran parte de la región central de la Argentina.
El salto de temperatura producido este miércoles fue muy evidente y el frío nos dio un respiro.
La ciudad de Paraná transitará una seguidilla de jornadas con tiempo estable, sin precipitaciones y con un progresivo ascenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico extendido difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien las mañanas continuarán siendo frías, las máximas aumentarán de manera paulatina hasta llegar a los 20 grados durante la próxima semana.
Jueves con nubosidad variable y máxima de 19 grados
Para este jueves 9 de julio, el organismo nacional previó cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y probabilidad nula de precipitaciones. La temperatura oscilará entre una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, con viento de baja intensidad.
El viernes las condiciones se mantendrán similares. El SMN indicó una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias de entre 0 y 10% únicamente durante la mañana.
Fin de semana sin lluvias
El sábado continuará el tiempo estable. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones.
En tanto, el domingo presentará condiciones similares, con 9°C de mínima y 17°C de máxima, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin anuncios de lluvias.
La próxima semana llegará con tardes más templadas
De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes comenzará un leve ascenso térmico. La temperatura se ubicará entre los 8°C y 17°C, con predominio de sol y ausencia de precipitaciones.
El martes será uno de los días más agradables del período pronosticado, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, condiciones que volverán a repetirse el miércoles, cuando el termómetro oscilará entre los 9°C y 20°C.