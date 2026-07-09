Discurso de Javier Milei por el 9 de julio: "Este momento histórico se asemeja a una segunda independencia"

El discurso de Javier Milei por el Día de la Independencia estuvo marcado por un fuerte mensaje político y económico desde la Casa Histórica de Tucumán. El Presidente defendió las reformas impulsadas por su gestión y aseguró que el país atraviesa "una nueva etapa".
El discurso de Javier Milei por el Día de la Independencia tuvo lugar durante la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán, donde el Presidente encabezó el acto central por los 210 años de la Declaración de la Independencia. Ante funcionarios nacionales, gobernadores e invitados especiales, el mandatario afirmó que la Argentina atraviesa un proceso de transformación que comparó con una "segunda independencia" y ratificó que el Gobierno continuará impulsando su agenda de reformas económicas e institucionales.
La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con el tradicional acto protocolar previo al inicio del Día de la Independencia. Posteriormente, Milei brindó un mensaje transmitido por cadena nacional, en el que realizó un balance de su gestión y adelantó los próximos objetivos del Ejecutivo.
El Presidente llegó a Tucumán acompañado por todo su Gabinete y compartió el acto con gobernadores de distintas provincias que aceptaron la invitación del Gobierno nacional, en una imagen que volvió a mostrar al oficialismo junto a mandatarios provinciales en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia argentina.
"Estamos entrando en una nueva etapa"
En el tramo central de su discurso, Milei sostuvo que el país vive un momento de transformación histórica y aseguró que las reformas implementadas desde el inicio de su mandato permitieron modificar el rumbo de la economía.
"Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia", expresó el mandatario desde la Casa Histórica, antes de agregar: "Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno".
El jefe de Estado también reivindicó la política económica desarrollada durante su administración y aseguró que el Ejecutivo llevó adelante "el ajuste más grande de la historia de la humanidad", al tiempo que defendió las medidas implementadas para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas.
Balance económico y defensa de las reformas
Durante su mensaje, Milei enumeró una serie de medidas que, según afirmó, marcaron un cambio estructural para la economía argentina. Entre ellas destacó la eliminación del cepo cambiario, la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la continuidad del superávit fiscal durante más de dos años y el proceso de desendeudamiento del Estado.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno avanzó con una reducción de impuestos, impulsó el regreso del crédito hipotecario y reforzó las transferencias directas destinadas a los sectores más vulnerables de la población, publicó C5N.
El Presidente también destacó la aprobación parlamentaria de iniciativas consideradas centrales para la gestión, como el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Nacional. Según explicó, esas herramientas buscan generar mayor previsibilidad para las inversiones privadas y favorecer la creación de empleo.
El Mercosur y los próximos desafíos
Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con la política exterior y la inserción internacional del país. En ese sentido, Milei valoró el acuerdo interino alcanzado en el ámbito del Mercosur y aseguró que el conjunto de reformas económicas permitirá consolidar el crecimiento.
Según sostuvo, las medidas implementadas generan "más tranquilidad y más empleo", al tiempo que reiteró que la Argentina logró atravesar un profundo proceso de ajuste sin caer en cesación de pagos.
En el cierre de su exposición, el mandatario afirmó que el programa económico argentino es actualmente "celebrado a nivel mundial" y aseguró que el Gobierno logró llevar adelante una transformación profunda "sin default y sin complicaciones", ratificando que continuará con la agenda de cambios durante la segunda mitad de su mandato.
Gobernadores y funcionarios acompañaron la vigilia
El acto realizado en la Casa Histórica reunió a gran parte del Gabinete nacional y a gobernadores de diferentes espacios políticos. Entre los asistentes estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez, en representación de Santiago del Estero.
También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ministros nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió al acto luego de publicar horas antes un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó la resistencia durante las Invasiones Inglesas de 1807, un gesto que volvió a evidenciar diferencias con algunos sectores del oficialismo.