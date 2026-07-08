Reforma previsional: los dos dictámenes serán tratados en la próxima sesión del Senado

La reforma previsional en Entre Ríos avanzó este miércoles un paso más en la Cámara de Senadores, luego de que ingresara formalmente el despacho del proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, identificada como Expediente Nº 15.711, obtuvo tratamiento preferencial y será debatida en la próxima sesión ordinaria del cuerpo.

La decisión fue adoptada durante la 9ª Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, encabezada por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, quien condujo el encuentro acompañada por la prosecretaria Sara Foletto. La sesión se desarrolló con la presencia de 17 legisladores, número suficiente para garantizar el quórum reglamentario.

En el inicio de la jornada parlamentaria también se realizó el tradicional izamiento de las banderas. La Bandera Nacional estuvo a cargo del senador Ramiro Favre (Colón-Juntos por Entre Ríos), mientras que la Bandera de Entre Ríos fue izada por la senadora Gladys Domínguez (Feliciano-Peronismo Federal).

La reforma previsional quedó lista para el debate

El expediente enviado por el Poder Ejecutivo ingresó acompañado por los despachos elaborados en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, luego de varias semanas de análisis y reuniones con distintos sectores involucrados.

La iniciativa cuenta con dos dictámenes de mayoría, uno correspondiente a cada comisión. El primero fue firmado con mayoría del oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que el segundo obtuvo mayoría de la oposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Durante la sesión, el senador Rubén Dal Molín (Federación-Juntos por Entre Ríos) solicitó que ambos dictámenes recibieran tratamiento preferencial en la próxima sesión, moción que fue aprobada por mayoría del cuerpo. De esta manera, el proyecto quedó formalmente habilitado para su tratamiento legislativo en el recinto.

Cambios impulsados por la oposición

Antes de la votación sobre la preferencia del expediente, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay-Más para Entre Ríos) pidió la palabra para comunicar modificaciones introducidas al dictamen elaborado por su bloque.

El legislador explicó que los cambios alcanzan a los artículos 81 y 82, vinculados al Régimen Docente y al Régimen de Educación Especial y Especial de Desgaste Psicosocial, respectivamente.

Según indicó, las modificaciones surgieron luego de recibir observaciones formuladas por gremios docentes y por trabajadores vinculados a la atención de personas con discapacidad. "Luego de que se socializaran los dictámenes, hemos recibido un aporte de los gremios docentes y también de aquellos que trabajan con personas con discapacidad", explicó Cosso durante la sesión.

El senador sostuvo además que los cambios buscan evitar posibles contradicciones con la normativa vigente. En ese sentido, precisó que las modificaciones pretenden resguardar el cumplimiento de normas nacionales e internacionales vinculadas a esos regímenes especiales.

Tras dar lectura a la nueva redacción, informó que el texto definitivo sería remitido a la Secretaría de la Cámara de Senadores para incorporarlo al expediente correspondiente.

Antecedentes del tratamiento legislativo

El avance del proyecto fue consecuencia de la reunión conjunta de las comisiones legislativas realizada este martes, donde oficialismo y oposición alcanzaron acuerdos parciales para emitir los respectivos despachos.

Como resultado de ese trabajo parlamentario quedaron conformados dos dictámenes de mayoría que ahora serán considerados por el pleno del Senado en la próxima sesión.

La iniciativa forma parte del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para introducir modificaciones en el sistema previsional provincial bajo la denominación de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", uno de los debates legislativos de mayor impacto político y económico del año en Entre Ríos.

Nuevos proyectos ingresados al Senado

Además del expediente previsional, durante la sesión ingresó una importante cantidad de proyectos de ley provenientes de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo, que fueron derivados a distintas comisiones para su análisis.

Entre ellos figura la iniciativa para crear el Colegio de Agentes de Propaganda Médica de la Provincia de Entre Ríos (CAPMER), que fue girada a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

También comenzó su tratamiento el proyecto que establece un Régimen de Compre Provincial, destinado a promover la industria y el desarrollo productivo local, el cual será analizado por la Comisión de Producción.

En materia ambiental ingresaron dos propuestas para declarar Monumento Natural Provincial a la Rana Tractor (Nyctimantis siemersi) y al Tuco-Tuco de Río Negro (Ctenomys rionegrensis), ambas remitidas a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Educación, deporte y desarrollo regional

Durante la sesión también ingresó el proyecto que modifica artículos de la Ley Provincial Nº 11.240 de Mecenazgo Deportivo, el cual será estudiado por las comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes y de Presupuesto y Hacienda.

Asimismo, tomó estado parlamentario la iniciativa para instituir cada 5 de junio la ceremonia escolar denominada "Compromiso Ambiental para la Protección del Patrimonio Natural de la Provincia de Entre Ríos", que fue derivada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

Otro de los expedientes destacados corresponde al proyecto que crea el marco institucional para promover el desarrollo integral del Norte Entrerriano en aspectos económicos, productivos, sociales, educativos y de infraestructura. La propuesta fue girada a las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Producción.

También ingresó el proyecto unificado que establece el procedimiento de Juicio Político para la Provincia de Entre Ríos, el cual será analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Declaraciones aprobadas

En el tramo final de la sesión, el Senado aprobó sobre tablas tres proyectos de declaración de interés legislativo. Uno de ellos declaró de interés el programa "La Justicia Va a los Barrios", impulsado por el senador Alfredo De Angeli Benedetti.

También recibió respaldo legislativo la Primera Fiesta Regional del Fideo, prevista para el 12 de julio en Tezanos Pintos, iniciativa presentada por la senadora Nancy Silva.

Finalmente, fue declarado de interés el programa "San Martín y su extraordinario Regimiento", organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana Departamental Colón y previsto para desarrollarse durante agosto en la ciudad de San José, a propuesta del senador Ramiro Favre.

Con el ingreso formal del expediente previsional y la aprobación de su tratamiento preferencial, la Cámara de Senadores dejó preparado el escenario para que la reforma previsional en Entre Ríos sea uno de los temas centrales de la próxima sesión legislativa.