La Gala Artística Patria emocionó con música, danza y teatro en la antesala del 9 de Julio

REDACCIÓN ELONCE
La Gala Artística Patria se realizó con entrada libre y gratuita en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde artistas locales ofrecieron un espectáculo que homenajeó el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia a través de la música, la danza y el teatro.
La Gala Artística Patria reunió este miércoles a cientos de personas en el Teatro Municipal 3 de Febrero, en la víspera del 9 de Julio, para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Con entrada libre y gratuita, el espectáculo propuso un recorrido artístico por la identidad nacional mediante expresiones musicales, teatrales y coreográficas.
La propuesta fue organizada como parte de las actividades oficiales por la fecha patria y convocó a destacados artistas y elencos locales. Sobre el escenario participaron la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte, las cantantes Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de intervenciones teatrales especialmente preparadas para la ocasión.
El público acompañó cada presentación con aplausos en una noche cargada de emoción, donde el arte fue el vehículo para rendir homenaje a uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.
Una propuesta inspirada en las raíces del Litoral
Uno de los momentos más destacados de la gala fue la presentación del Estudio de Danzas Expresarte, que llevó a escena la obra contemporánea "De raíz", una propuesta inspirada en la identidad litoraleña.
La creación exploró la relación del cuerpo con el territorio, la memoria y el origen. A través de un lenguaje coreográfico contemporáneo, los intérpretes construyeron un recorrido poético en el que el agua, el monte, la tierra y la memoria colectiva se transformaron en movimiento.
La puesta invitó a reflexionar sobre el vínculo con las raíces culturales y el sentido de pertenencia, evocando los paisajes, las tradiciones y la identidad del Litoral mediante una propuesta artística de fuerte contenido simbólico.
La programación también incluyó la actuación de la Asociación Verdiana, que aportó su repertorio vocal al homenaje patrio, junto con las interpretaciones de Guada Frías y Candela Clavel Heis, quienes ofrecieron un repertorio especialmente seleccionado para la celebración.
Guada Frías reivindicó el folklore como una expresión viva
Otra de las artistas que formó parte de la Gala Artística Patria fue la entrerriana Guada Frías, quien presentó una propuesta artística centrada en el reencuentro entre la tradición y la contemporaneidad.
Su repertorio buscó poner en valor el folklore como una expresión viva, capaz de dialogar con las nuevas generaciones sin perder la esencia de las raíces culturales argentinas.
Las intervenciones teatrales complementaron la propuesta artística con escenas alusivas al proceso histórico que condujo a la Declaración de la Independencia, enriqueciendo una puesta integral que combinó distintas disciplinas escénicas.
Candela Clavel Heis aportó una mirada contemporánea al cancionero popular
En el tramo final de la Gala Artística Patria, subió al escenario la cantautora entrerriana Candela Clavel Heis, presentada como una de las representantes de la nueva generación de artistas que dialogan con el cancionero popular argentino desde una mirada contemporánea, manteniendo vivas las tradiciones musicales.
Durante la presentación, se destacó que la artista fue finalista de los Espectáculos Callejeros del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, certamen en el que compitió junto a más de 800 grupos de todo el país. Con una propuesta íntima y cercana, interpretó obras propias y clásicos del repertorio folclórico.
La cantante abrió su actuación con "El antigal", de Daniel Toro, y luego compartió un repertorio integrado por zambas, chacareras y canciones populares. Al dirigirse al público expresó: "Estoy muy contenta de poder estar acá en este escenario otra vez. Es una alegría enorme".
Asimismo, agradeció la posibilidad de participar de la gala y el acompañamiento de los presentes. "Quiero agradecerle a la Municipalidad de Paraná por esta gran oportunidad que nos dieron para que podamos estar hoy compartiendo nuestra música. Quiero agradecer al teatro por recibirnos con tanto cariño y quiero agradecer a cada uno de ustedes por hacerse presentes disfrutando de nuestra cultura", manifestó.
En otro tramo del espectáculo, Clavel Heis presentó "Busca otro río", una chacarera de su autoría que, según adelantó, "hace poquito la grabamos y la vamos a estar compartiendo dentro de poco, si Dios quiere".
La artista también interpretó "Ave de Luz", obra que tuvo la oportunidad de cantar junto a Bruno Arias en el Festival de Cosquín, uno de los momentos más emotivos de su presentación.
El público acompañó una noche de identidad y tradición
La sala del Teatro Municipal 3 de Febrero lució con una importante concurrencia de vecinos y familias que se acercaron para compartir la propuesta cultural en la víspera del Día de la Independencia.
Con entrada libre y gratuita, el público acompañó de principio a fin cada una de las presentaciones, premiando con cálidos aplausos a los artistas y convirtiendo la gala en un espacio de encuentro para celebrar la historia, la identidad y las tradiciones argentinas a través del arte.
Un emotivo cierre con el Himno Nacional Argentino
La Gala Artística Patria culminó con una emotiva interpretación del Himno Nacional Argentino, que fue acompañada de pie por el público presente en el Teatro Municipal 3 de Febrero. El momento puso el broche de oro a una velada dedicada a conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, reafirmando el espíritu patriótico y el valor de la cultura como espacio de encuentro e identidad.