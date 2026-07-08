 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Servicio de agua potable en Paraná

Finalizó la reparación del caño maestro y comenzó a normalizarse el suministro de agua

La intervención concluyó cerca de las 20 tras una rápida tarea de emergencia. El abastecimiento de agua potable se restablecerá de manera gradual durante la noche y la madrugada en los sectores afectados.

8 de Julio de 2026
Reparación del caño maestro de agua potable: normalizan el servicio.
Reparación del caño maestro de agua potable: normalizan el servicio. Foto: (MdP).

REDACCIÓN ELONCE

La intervención concluyó cerca de las 20 tras una rápida tarea de emergencia. El abastecimiento de agua potable se restablecerá de manera gradual durante la noche y la madrugada en los sectores afectados.

La reparación del caño maestro de agua potable finalizó este miércoles cerca de las 20, luego del operativo de emergencia desplegado en la intersección de López Jordán y Acceso Norte, de la capital entrerriana. Tras concluir los trabajos, comenzaron las pruebas hidráulicas y los protocolos necesarios para restablecer el funcionamiento del sistema.

 

La intervención se inició durante la mañana, apenas fue detectada una importante fisura en el acueducto que transporta el agua desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora, de Paraná.

 

Como consecuencia, el abastecimiento se normalizará de manera gradual y progresiva durante la noche y la madrugada en los sectores de la zona este que se vieron afectados por las tareas de reparación.

 

Operativo para garantizar el servicio

 

Mientras se ejecutaron los trabajos, el centro de distribución Lola Mora continuó abasteciendo a los sectores norte y noreste de la ciudad mediante el caño complementario de impulsión de 630 milímetros, que recibe agua potabilizada desde la planta Echeverría.

 

Finalizada la reparación, se reanudaron los procesos electromecánicos y se inició la recuperación de las reservas en los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora.

 

Desde el servicio indicaron que, durante las próximas horas, los niveles de almacenamiento se irán restableciendo para garantizar el suministro a la red pública con los caudales y presiones adecuados.

Temas:

agua potable Suministro abastecimiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso