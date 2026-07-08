Finalizó la reparación del caño maestro y comenzó a normalizarse el suministro de agua

REDACCIÓN ELONCE
La intervención concluyó cerca de las 20 tras una rápida tarea de emergencia. El abastecimiento de agua potable se restablecerá de manera gradual durante la noche y la madrugada en los sectores afectados.
La reparación del caño maestro de agua potable finalizó este miércoles cerca de las 20, luego del operativo de emergencia desplegado en la intersección de López Jordán y Acceso Norte, de la capital entrerriana. Tras concluir los trabajos, comenzaron las pruebas hidráulicas y los protocolos necesarios para restablecer el funcionamiento del sistema.
La intervención se inició durante la mañana, apenas fue detectada una importante fisura en el acueducto que transporta el agua desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora, de Paraná.
Como consecuencia, el abastecimiento se normalizará de manera gradual y progresiva durante la noche y la madrugada en los sectores de la zona este que se vieron afectados por las tareas de reparación.
Operativo para garantizar el servicio
Mientras se ejecutaron los trabajos, el centro de distribución Lola Mora continuó abasteciendo a los sectores norte y noreste de la ciudad mediante el caño complementario de impulsión de 630 milímetros, que recibe agua potabilizada desde la planta Echeverría.
Finalizada la reparación, se reanudaron los procesos electromecánicos y se inició la recuperación de las reservas en los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora.
Desde el servicio indicaron que, durante las próximas horas, los niveles de almacenamiento se irán restableciendo para garantizar el suministro a la red pública con los caudales y presiones adecuados.