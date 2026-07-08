La dueña de Musimundo pidió la apertura de un concurso preventivo por su crisis financiera

Carsa, la empresa propietaria de la cadena Musimundo, solicitó este martes la apertura de un concurso preventivo para reordenar su situación financiera. La decisión fue comunicada oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en medio de un escenario de caída de la rentabilidad y cambios en el mercado del retail.

No es la primera vez que la firma chaqueña recurre a esta herramienta judicial. En junio de 2018 ya había iniciado un concurso preventivo con una deuda declarada de $900 millones.

Deudas por más de $3.000 millones

Según el registro de la Central de Deudores del Banco Central, al cierre de mayo de 2026 Carsa acumulaba pasivos bancarios por alrededor de $3.060 millones.

El principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, con una exposición de $1.549 millones, seguido por el Nuevo Banco del Chaco, con aproximadamente $300 millones. El resto de la deuda se distribuye entre otras entidades financieras.

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que la presentación no obedecería a un incumplimiento inmediato de las obligaciones bancarias, sino a una estrategia para reorganizar el conjunto de sus pasivos.

El impacto sobre Musimundo

Actualmente, Carsa conserva poco más de 50 sucursales de Musimundo, ubicadas principalmente en el norte argentino.

Sin embargo, distintas fuentes del sector indicaron que gran parte de esos locales opera en mercados con baja rentabilidad.

Además, el crecimiento sostenido del comercio electrónico en el segmento de electrodomésticos y tecnología afectó el desempeño de las cadenas tradicionales con presencia física.

En ese contexto, Musimundo ya había anunciado el cierre de cinco sucursales durante los últimos meses.

Negociaciones para una posible venta

De acuerdo con información publicada por Infobae, en las semanas previas a la presentación del concurso preventivo existieron conversaciones para concretar la venta de Musimundo.

Los potenciales compradores serían los propietarios de On City, la cadena que surgió tras el cambio de marca de los locales que anteriormente operaban como Electrónica Megatone, luego de la disolución de la alianza comercial que mantenían ambas empresas.