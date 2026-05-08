Cadena de electrodomésticos cerró otra sucursal y crece la preocupación por el sector

Cierre de sucursal. La pérdida del poder adquisitivo, combinada con el crecimiento sostenido de las compras online y el avance de los productos importados, acelera el cierre de locales en distintas provincias del país. En ese contexto, la firma Pardo, que llegó a contar con casi 75 sucursales, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia comercial.

La compañía viene aplicando un fuerte ajuste operativo desde hace meses. En Córdoba cerró recientemente sus locales de Río Cuarto y General Deheza, mientras que anteriormente había reducido operaciones en la provincia de Buenos Aires. A fines de abril también bajó las persianas en Rafaela, Santa Fe, y ahora sumó el cierre de una de sus sucursales más grandes en Cipolletti, Río Negro.

El deterioro del sector no afecta únicamente a Pardo. Empresas históricas como Frávega y Garbarino también enfrentan complicaciones derivadas de la baja del consumo y el nuevo escenario comercial. El impacto alcanza tanto a las ventas de productos nacionales como al empleo, en un rubro que históricamente fue uno de los principales generadores de puestos de trabajo en el país.

Los motivos detrás del cierre de sucursales

Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti señalaron que el contexto económico actual vuelve cada vez más difícil sostener estructuras comerciales de gran tamaño. José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme Argentina y referente mercantil de esa ciudad, explicó que “la caída de las ventas, el costo de los alquileres y los gastos de funcionamiento, ligados a impuestos, sueldos e insumos”, aparecen entre los principales factores que llevaron al cierre.

Además, remarcó el problema financiero que enfrentan las cadenas que trabajan con sistemas de financiación propia. “Las empresas que han dado créditos, como sería el caso de Pardo, también sufren endeudamiento por morosidad del crédito”, sostuvo.

Medios locales describieron la situación como “la sorpresiva despedida de un coloso del rubro”, destacando que el cierre ocurrió apenas dos años y nueve meses después del desembarco de la empresa en Cipolletti.

Incertidumbre laboral y reclamos sindicales

El cierre repentino de la sucursal también generó preocupación entre los trabajadores. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Cipolletti denunciaron falta de información oficial sobre el futuro de los empleados afectados.

El secretario general del gremio, Juan Morrinson, explicó: “Nos enteramos que cerró de repente, fuimos al lugar a corroborarlo, luego a la secretaría de Trabajo, que lo certifica, deja la notificación en el local donde no había nadie y luego la mandó a Neuquén”.

Asimismo, indicó que todavía esperan respuestas sobre los pasos administrativos y laborales a seguir. “Ahora nos va a decir la secretaría de Trabajo los pasos a seguir. Nosotros pedimos una audiencia y por ahora, nada”, afirmó.