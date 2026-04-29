Correo Argentino envió 400 telegramas de despidos y podría haber hasta 500 cesantías más en todo el país

La empresa estatal Correo Argentino envió 400 telegramas de despido a trabajadores de distintas provincias. La medida desató el estado de “alerta y asamblea” y el anuncio de un paro nacional.

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, su secretario general Alberto Cejas cuestionó con dureza la decisión: “En ese reclamo que vinimos haciendo nos encontramos con la respuesta de la empresa de empezar a mandar telegramas de despido”.

El conflicto se da en medio de un reclamo por la reapertura de paritarias según publicó Página12. “Un salario de un trabajador con cinco años de antigüedad está en los 700.000 pesos, cifra que no alcanza en absoluto para nada”, sostuvo el dirigente.

Temor por más cesantías

El escenario podría agravarse. “Son 400 los telegramas enviados, pero hay trascendidos de que podrían llegar a 900 despidos”, advirtió Cejas.

Además, recordó el fuerte achique previo: “En 2025 la empresa se despojó de 7000 empleados de una planta de 18.000, lo que recargó el trabajo en los que quedaron”.

Paro y acciones legales

Ante este panorama, los trabajadores avanzaron con medidas de fuerza. Se resolvió un paro total de actividades por 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

También se realizaron presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina y se analiza la presentación de un amparo judicial.

El conflicto continúa en escalada y suma tensión en el ámbito laboral, mientras crece la incertidumbre entre los trabajadores afectados.