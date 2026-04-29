Empleados de comercio: cuánto cobrarán en mayo 2026

Los empleados de comercio finalmente tienen definiciones claras sobre cuánto cobrarán en mayo 2026 luego de la homologación del acuerdo paritario firmado entre el gremio y las cámaras empresariales. Tras semanas de incertidumbre, el entendimiento establece un incremento salarial moderado, pero acompañado por sumas fijas que impactan de manera directa en los ingresos del sector.

El acuerdo contempla un aumento total del 5,4% distribuido en tres tramos, calculado sobre las escalas vigentes a marzo de 2026 más las sumas no remunerativas existentes. En ese marco, mayo incorpora un incremento del 1,5%, que se suma al 2% ya aplicado en abril, mientras que el restante 1,5% se abonará en junio.

A pesar de que el porcentaje puede parecer acotado frente al contexto inflacionario, el esquema se complementa con pagos no remunerativos que buscan sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector mercantil.

Bonos y sumas no remunerativas que refuerzan el ingreso

Uno de los puntos centrales del acuerdo para empleados de comercio es la continuidad de sumas fijas que elevan el ingreso mensual. En mayo, los trabajadores percibirán un total de $120.000 en conceptos no remunerativos, resultado de la prórroga de los $100.000 previos y la incorporación de un adicional de $20.000.

Foto: Archivo Elonce.

Estas sumas, si bien no impactan en aportes ni cargas sociales, representan un refuerzo clave en el bolsillo de los empleados, especialmente en un escenario económico desafiante. Además, se mantienen vigentes durante todo el segundo trimestre, abarcando también abril y junio.

A esto se suman otros conceptos habituales como el presentismo, las horas extras y adicionales específicos según la actividad o categoría, lo que puede elevar considerablemente el salario final percibido por cada trabajador.

Escalas salariales actualizadas para mayo 2026

En cuanto a los básicos, las escalas salariales de empleados de comercio reflejan los incrementos acordados. Para el personal de maestranza, los salarios oscilan entre $1.196.262 y $1.203.498, según la categoría. En el caso de administrativos, los sueldos van desde $1.210.613 para la categoría inicial hasta $1.261.221 en los niveles más altos.

Los cajeros perciben entre $1.214.566 y $1.227.579, mientras que el personal auxiliar se ubica entre $1.214.566 y $1.246.304. Por su parte, los vendedores alcanzan salarios que van desde $1.214.566 hasta $1.262.890, dependiendo del nivel dentro de la escala.

Foto: Archivo Elonce.

Estos valores corresponden al salario básico, al que deben sumarse los montos no remunerativos y adicionales, configurando así el ingreso total de mayo.

Conflictos, costos y tensión con el Gobierno

La homologación del acuerdo no estuvo exenta de tensiones. El Gobierno había objetado algunos puntos vinculados a los llamados “costos indirectos”, particularmente la cuota solidaria sindical del 2,5% y el fuerte incremento en los aportes patronales a la obra social del sector.

El aumento en la contribución a la obra social generó especial preocupación en el Ejecutivo, ya que implica un salto significativo en los costos laborales para las empresas. Este punto fue uno de los principales focos de discusión durante las negociaciones.

En este contexto, y pese a la homologación alcanzada, el gremio decidió profundizar su reclamo en el ámbito público. La participación en movilizaciones refleja el malestar por la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de acuerdos que acompañen de forma más efectiva la inflación.