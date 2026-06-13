Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza tras el último aumento

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó los incrementos salariales para el personal doméstico. Desde julio, la hora de limpieza para tareas generales supera los $3.700 y también se actualizan los salarios mensuales de todas las categorías.
Cuánto vale la hora de limpieza en julio de 2026 es una de las consultas más frecuentes tras la publicación de la nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó los incrementos acordados en paritarias y estableció los valores mínimos que regirán en todo el país durante el séptimo mes del año.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Nº 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallaron los aumentos escalonados aplicados entre abril y julio para los trabajadores alcanzados por la Ley Nº 26.844. Los incrementos se calcularon de manera acumulativa sobre los salarios actualizados de cada mes.
De acuerdo con la normativa, el aumento correspondiente a abril fue del 1,8%; en mayo se aplicó una suba del 1,6%; en junio el incremento alcanzó el 1,5%; mientras que para julio se estableció una actualización adicional del 1,4%. Además, desde este mes se incorporó al salario el 50% de la suma no remunerativa que había sido abonada en marzo.
Cuánto cuesta la hora de limpieza en julio
La categoría más demandada en los hogares argentinos es la de personal para tareas generales, que incluye actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas domésticas habituales. Para estos trabajadores, el valor mínimo de la hora quedó fijado en $3.733,72 para quienes prestan servicios con retiro.
En tanto, para el personal de tareas generales sin retiro, la remuneración mínima por hora ascendió a $3.996,45. Los salarios mensuales establecidos para esta categoría fueron de $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.
La resolución también recordó que estos montos constituyen pisos salariales obligatorios para todo el territorio nacional. En consecuencia, los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero nunca inferiores a las fijadas oficialmente por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Los nuevos salarios para todas las categorías
Los supervisores registraron los salarios más elevados del esquema. Desde julio perciben $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro, mientras que los haberes mensuales alcanzan los $553.725,91 y $612.673,11, respectivamente.
Por su parte, el personal para tareas específicas —categoría que incluye cocineros y otros trabajadores con conocimientos particulares— pasó a cobrar $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. Los salarios mensuales quedaron fijados en $517.006,43 y $571.426,17.
Los caseros, en tanto, perciben un salario mensual mínimo de $505.302,76 y una remuneración horaria de $3.996,45. Para quienes se desempeñan en asistencia y cuidado de personas, los valores alcanzan los $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro, mientras que los salarios mensuales ascienden a $505.302,76 y $558.972,92, respectivamente.
Adicional para zonas desfavorables
La resolución vigente también contempla una compensación especial para trabajadores que se desempeñan en determinadas regiones del país consideradas zonas desfavorables. En esos casos corresponde aplicar un adicional equivalente al 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría.
Este beneficio alcanza a las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Carmen de Patagones. De esta manera, los trabajadores domésticos de esas jurisdicciones perciben remuneraciones superiores a las fijadas para el resto del país.
Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, el Gobierno nacional y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares buscaron actualizar los ingresos del sector y establecer una referencia salarial uniforme para empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares en todo el territorio argentino.