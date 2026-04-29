 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Actualización salarial

Paritarias de la construcción: aumentos, sumas extra y escalas vigentes en mayo

El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias definió incrementos escalonados y sumas no remunerativas para abril, que se perciben en mayo. Los nuevos valores impactan en todas las categorías y regiones del país.

29 de Abril de 2026
Construcción.
Construcción.

El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias definió incrementos escalonados y sumas no remunerativas para abril, que se perciben en mayo. Los nuevos valores impactan en todas las categorías y regiones del país.

El esquema salarial de la construcción tendrá una nueva actualización en mayo de 2026, a partir del acuerdo alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. La suba corresponde a los haberes de abril, que se perciben el mes siguiente, y forma parte de un esquema de incrementos acumulativos.

 

Según lo establecido, los trabajadores de la construcción recibirán un aumento del 1,9% respecto de marzo, que se suma al 2% otorgado previamente. Además, el convenio contempla una suba del 1,8% para mayo, lo que configura una actualización escalonada sobre los salarios básicos.

 

 

El acuerdo también incorpora sumas no remunerativas, que se abonan en cuotas mensuales. En el caso de abril, estos montos se liquidan en dos tramos: el 50% en la primera quincena y el resto en la segunda, lo que impacta directamente en los ingresos finales del mes.

 

Escala salarial vigente por regiones

 

En la zona A, que incluye Entre Ríos junto a otras provincias, los valores de la construcción para mayo establecen que un oficial especializado percibe $6.011 por hora, mientras que un oficial cobra $5.142. En tanto, el medio oficial alcanza los $4.752 y el ayudante $4.374. El salario mensual de sereno se ubica en $794.575.

 

A estos montos se suman las sumas no remunerativas: $99.800 para oficiales especializados, $91.000 para oficiales, $83.500 para medio oficial y $78.400 para ayudantes y serenos.

 

 

En la zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut), los valores son superiores, con un oficial especializado que alcanza $6.672 por hora. En la zona C (Santa Cruz) y zona C-Austral (Tierra del Fuego), los ingresos presentan incrementos más significativos debido a condiciones regionales, con cifras que superan los $9.000 y $12.000 por hora, respectivamente.

 

Vigencia del acuerdo y revisión

 

El convenio salarial de la construcción tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 e incluye una cláusula de revisión. Esta instancia permitirá ajustar los valores en función de la evolución económica y la inflación.

 

 

Además, el acuerdo contempla un aporte solidario del 2% sobre los salarios de los trabajadores y una contribución empresarial mensual destinada a acciones asistenciales.

 

De este modo, el sector mantiene un esquema de actualización periódica que busca acompañar el contexto económico, con incrementos acumulativos y pagos complementarios que impactan en el ingreso total de los trabajadores.

Temas:

Uocra paritaria construcción
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso