Paritarias de la construcción: aumentos, sumas extra y escalas vigentes en mayo

El esquema salarial de la construcción tendrá una nueva actualización en mayo de 2026, a partir del acuerdo alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. La suba corresponde a los haberes de abril, que se perciben el mes siguiente, y forma parte de un esquema de incrementos acumulativos.

Según lo establecido, los trabajadores de la construcción recibirán un aumento del 1,9% respecto de marzo, que se suma al 2% otorgado previamente. Además, el convenio contempla una suba del 1,8% para mayo, lo que configura una actualización escalonada sobre los salarios básicos.

El acuerdo también incorpora sumas no remunerativas, que se abonan en cuotas mensuales. En el caso de abril, estos montos se liquidan en dos tramos: el 50% en la primera quincena y el resto en la segunda, lo que impacta directamente en los ingresos finales del mes.

Escala salarial vigente por regiones

En la zona A, que incluye Entre Ríos junto a otras provincias, los valores de la construcción para mayo establecen que un oficial especializado percibe $6.011 por hora, mientras que un oficial cobra $5.142. En tanto, el medio oficial alcanza los $4.752 y el ayudante $4.374. El salario mensual de sereno se ubica en $794.575.

A estos montos se suman las sumas no remunerativas: $99.800 para oficiales especializados, $91.000 para oficiales, $83.500 para medio oficial y $78.400 para ayudantes y serenos.

En la zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut), los valores son superiores, con un oficial especializado que alcanza $6.672 por hora. En la zona C (Santa Cruz) y zona C-Austral (Tierra del Fuego), los ingresos presentan incrementos más significativos debido a condiciones regionales, con cifras que superan los $9.000 y $12.000 por hora, respectivamente.

Vigencia del acuerdo y revisión

El convenio salarial de la construcción tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 e incluye una cláusula de revisión. Esta instancia permitirá ajustar los valores en función de la evolución económica y la inflación.

Además, el acuerdo contempla un aporte solidario del 2% sobre los salarios de los trabajadores y una contribución empresarial mensual destinada a acciones asistenciales.

De este modo, el sector mantiene un esquema de actualización periódica que busca acompañar el contexto económico, con incrementos acumulativos y pagos complementarios que impactan en el ingreso total de los trabajadores.