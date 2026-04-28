Paritaria de gastronómicos: cómo quedan los sueldos de abril a junio

La paritaria de gastronómicos definió aumentos y sumas no remunerativas para el trimestre abril-junio, con impacto en todo el país.
La paritaria de gastronómicos volvió a marcar el pulso de las negociaciones salariales en Argentina con la confirmación de un nuevo acuerdo que impactará en los ingresos de trabajadores del sector hotelero y gastronómico durante el trimestre abril-junio. El entendimiento, alcanzado entre el gremio y las cámaras empresariales, establece una actualización progresiva de los haberes en un contexto económico desafiante.
El acuerdo corresponde al tercer tramo de la negociación paritaria 2025/2026 y fue impulsado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). La organización sindical definió una estrategia que combina aumentos en los salarios básicos con el pago de sumas no remunerativas en los primeros meses.
Este esquema busca ofrecer un alivio inmediato en el bolsillo de los trabajadores, ya que los adicionales no remunerativos no están alcanzados por descuentos previsionales ni aportes, lo que permite mejorar el ingreso neto en el corto plazo.
Escalas salariales y aumentos progresivos
Dentro de la paritaria gastronómicos, las nuevas escalas muestran incrementos diferenciados según la categoría laboral y el tipo de establecimiento. En los niveles iniciales, un trabajador de Categoría 1 en un establecimiento de nivel 4 tendrá una evolución salarial que parte de los $996.633 en abril y alcanza los $1.051.082 en junio.
En los rangos superiores, los incrementos también son significativos. Por ejemplo, un Jefe de Brigada o Maitre Principal de Categoría 7 en un establecimiento de nivel 6 pasará a percibir un básico de $2.929.140 en abril, llegando a $3.089.077 hacia el final del período.
Estas diferencias reflejan la estructura escalonada del sector, donde las responsabilidades y funciones determinan niveles salariales claramente diferenciados, manteniendo la jerarquización interna de la actividad.
Sumas no remunerativas y su impacto
Un aspecto central del acuerdo es la implementación de sumas fijas no remunerativas bajo el concepto de Acuerdo Complementario II 2025. Estas se abonarán en dos tramos, junto a los salarios de abril y mayo.
Los montos varían según la categoría: mientras los trabajadores de escalas más bajas recibirán alrededor de $39.500 por cuota, los cargos técnicos y jerárquicos de establecimientos de mayor nivel podrán percibir hasta $116.000 en cada pago.
Este mecanismo permite reforzar los ingresos sin afectar la estructura de aportes en el corto plazo, generando un alivio inmediato en un contexto de inflación sostenida.