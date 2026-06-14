Ayuda Escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar los $85.000 por hijo

La Ayuda Escolar ANSES se mantiene como uno de los beneficios más importantes destinados a familias con niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos. Durante 2026, el organismo previsional confirmó el pago de $85.000 por hijo para quienes cumplan con los requisitos establecidos, una asistencia económica que busca aliviar el impacto de los gastos escolares en los hogares argentinos.

La prestación está dirigida tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). El objetivo es contribuir con la compra de útiles escolares, indumentaria, materiales educativos y otros elementos necesarios para garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de los estudiantes.

Si bien una gran cantidad de familias recibió el pago de manera automática durante los primeros meses del año, quienes aún no completaron la presentación de la documentación requerida todavía tienen tiempo para acceder al beneficio y cobrar el monto correspondiente.

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Quiénes pueden acceder al beneficio educativo

La ayuda está destinada a familias con hijos de entre 45 días y 18 años que concurran regularmente a establecimientos educativos reconocidos por las autoridades competentes. El beneficio alcanza a estudiantes que asisten a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de gestión oficial o privada incorporada a la enseñanza oficial.

En el caso de los hijos con discapacidad, las condiciones son diferentes. No existe un límite de edad para acceder a la prestación, siempre que el beneficiario asista a una escuela especial, reciba apoyo pedagógico o participe en programas de rehabilitación debidamente acreditados.

Además de los requisitos educativos, ANSES establece condiciones relacionadas con los ingresos familiares. Para acceder a la asignación, el ingreso bruto del grupo familiar no debe superar los límites establecidos por el organismo, mientras que ninguno de los integrantes puede exceder el tope individual fijado para la percepción de asignaciones familiares.

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Cuándo se paga la Ayuda Escolar ANSES

El organismo informó que el pago comenzó a acreditarse a partir de marzo de 2026 para aquellas familias que ya habían presentado el certificado de escolaridad correspondiente. En esos casos, la liquidación se realizó de manera automática junto con las prestaciones habituales.

Sin embargo, quienes todavía no completaron el trámite mantienen la posibilidad de hacerlo durante todo el año. La fecha límite para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2026, plazo que permite regularizar la situación y acceder al beneficio económico.

Una vez que el certificado escolar es validado por el sistema, ANSES procesa la información y realiza el pago dentro de los 60 días posteriores a la aprobación de la documentación presentada.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo realizar el trámite paso a paso

La gestión puede efectuarse de manera completamente digital a través de la plataforma Mi ANSES o mediante la aplicación oficial disponible para dispositivos móviles. El procedimiento comienza ingresando al apartado "Hijos" y seleccionando la opción correspondiente a la presentación del certificado escolar, comunicó Iprofesional.

Posteriormente, el sistema genera un formulario que debe ser completado y firmado por la institución educativa donde asiste el estudiante o por el profesional responsable en caso de situaciones especiales contempladas por la normativa.

Una vez firmado, el documento debe fotografiarse o escanearse de manera clara para luego ser cargado en la plataforma. ANSES recomienda verificar que toda la información sea perfectamente legible, ya que los formularios incompletos, con errores o con datos poco visibles pueden ser rechazados y generar demoras en la acreditación del beneficio.