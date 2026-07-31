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Economía Informe del Banco Central

Creció la demanda de dólares en junio y ya superó los US$ 40.000 millones comprados desde la salida del cepo

Los argentinos demandaron más dólares en junio. Así lo detalla un informe del Banco Central. La demanda se alzó frente a mayo.

31 de Julio de 2026
Creció la demanda de dólares en junio.
Creció la demanda de dólares en junio. Foto: (Archivo).

Los argentinos demandaron más dólares en junio. Así lo detalla un informe del Banco Central. La demanda se alzó frente a mayo.

Tras haber cerrado mayo como el mes con menor demanda desde diciembre último, el apetito por los dólares volvió a resurgir y en junio los argentinos compraron más de US$ 2.400 millones. A su vez, las compras totales desde la salida del cepo cambiario superaron los US$ 40.000 millones.

En particular, en junio se registraron compras netas por US$ 2.445 millones y ventas brutas por US$ 428 millones.

 

Del total de las compras, US$ 2.015 millones fueron de billetes sin fines específicos, mientras que US$ 430 millones se registraron en divisas. Dentro del segmento comprador participaron 1.500.000 individuos y en el vendedor 715.000.

Así, la demanda por obtener dólares repuntó contra mayo en US$ 233 millones, uno de los valores más bajos desde diciembre del último año.

 

Los datos corresponden al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publicó esta tarde el Banco Central (BCRA) y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la demanda requerida desde abril de 2025, cuando el Gobierno anunció el levantamiento del cepo cambiario para las personas humanas, la misma superó los US$ 40.000 millones y se ubicó en US$ 41.120 millones.

 

Respecto a las "personas jurídicas", se realizaron ventas netas de billetes y de divisas sin fines específicos por US$ 223 millones y US$ 157 millones, respectivamente. Si bien se levantó la flexibilización cambiaria para las personas, todavía rige para las empresas y compañías.

 

Balance cambiario

 

En junio, el BCRA compró en el mercado cambiario US$ 1.418 millones (US$ 946 millones a las entidades financieras y US$ 419 millones a los clientes). Adicionalmente, efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por US$ 54 millones.

El sector privado no financiero fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (US$ 456 millones). Dentro de este grupo, “Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente de moneda extranjera con ventas netas por US$ 2.915 millones, explicadas principalmente por su resultado en el rubro “Bienes”.

 

Así, el balance cambiario del mes terminó con un superávit de US$ 857 millones en la cuenta corriente cambiaria.

Este resultado se explicó por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” (US$ 3.018 millones) e “Ingreso secundario” (US$ 33 millones), compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (US$ 1.567 millones) y “Servicios” (US$ 627 millones).

 

Sin embargo, la cuenta financiera cambiaria resultó deficitaria por US$ 3.191 millones en junio, explicado por los egresos netos del “Sector Financiero” (US$ 2.455 millones), del “Sector Privado No Financiero” (US$ 1.068 millones) y del “Gobierno General y BCRA” (US$ 1.006 millones). Los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos de “Otros Movimientos Netos” (US$ 1.338 millones).

Temas:

Banco Central dólares billetes mercado cambiario
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