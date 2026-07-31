El gobierno reunió a empresas industriales y tecnológicas para resolver desafíos productivos

Se realizó la primera jornada de Innova Lab, una iniciativa que promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria. El encuentro reunió al sector metalúrgico y tendrá continuidad con otras actividades productivas de la provincia.
El gobierno reunió a empresas industriales y tecnológicas. El Gobierno de Entre Ríos realizó la primera jornada de Innova Lab, una iniciativa que promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria. El encuentro reunió al sector metalúrgico y tendrá continuidad con otras actividades productivas de la provincia.
La actividad se desarrolló en MiradorTEC y fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Industria y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. Participaron el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer), del Polo Tecnológico de Paraná y equipos técnicos de ambos organismos.
Innova Lab es una propuesta que busca acercar al sector productivo con el ecosistema tecnológico entrerriano para identificar desafíos concretos y promover soluciones basadas en software, automatización, inteligencia artificial e integración con hardware. A partir de esta primera experiencia junto al sector metalúrgico, la iniciativa se replicará con otras actividades productivas de la provincia.
Durante la jornada, empresarios industriales y referentes tecnológicos intercambiaron experiencias e identificaron necesidades vinculadas a los procesos productivos, la gestión de la información y la integración de los sistemas administrativos con las operaciones de planta. Entre los principales desafíos relevados se destacaron la necesidad de modernizar herramientas que hoy resultan insuficientes frente al crecimiento de las empresas, fortalecer la formación técnica y facilitar el acceso a proveedores tecnológicos locales.
Tonutti sostuvo que "buscamos que las capacidades del ecosistema tecnológico puedan responder a las necesidades de nuestra industria y acompañar su crecimiento". Además, remarcó la importancia de fortalecer las cadenas de valor y promover nuevos acuerdos entre empresas entrerrianas.
Por su parte, Gainza afirmó que "la innovación surge cuando el Estado, el sector productivo y el ecosistema tecnológico trabajan en conjunto. Nuestro rol es generar esos espacios de articulación para que la tecnología pueda dar respuesta a los desafíos reales de las empresas entrerrianas".
Con esta iniciativa, el Gobierno de Entre Ríos continúa promoviendo la vinculación entre el sector productivo, las universidades, las empresas tecnológicas y el Estado, impulsando proyectos de innovación aplicada que contribuyan al desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.