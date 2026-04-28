 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Lo confirmó el Gobierno nacional

Se oficializó la paritaria de empleados de comercio con aumento del 5%

El acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias fue convalidado sin modificaciones. Incluye subas escalonadas entre abril y junio, un bono de $120.000 y sumas no remunerativas.

28 de Abril de 2026
Empleados de comercio.
Empleados de comercio.

El acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias fue convalidado sin modificaciones. Incluye subas escalonadas entre abril y junio, un bono de $120.000 y sumas no remunerativas.

El Gobierno nacional homologó la paritaria de empleados de comercio sin introducir cambios y confirmó el aumento salarial del 5% acordado entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector. La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano.

 

El entendimiento había sido firmado semanas atrás por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con entidades representativas del sector. Con la validación oficial, el acuerdo entra en plena vigencia.

 

La paritaria de empleados de comercio establece una actualización salarial para el trimestre abril-junio, en un contexto económico marcado por la inflación y la caída del poder adquisitivo.

 

 

Cómo se aplicará el aumento

 

El incremento del 5% se aplicará de manera escalonada sobre las escalas salariales vigentes a marzo de 2026.

 

Según lo establecido en el acuerdo de empleados de comercio, la suba se dividirá en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio.

 

El cálculo se realizará sobre el salario básico más las sumas no remunerativas ya vigentes al momento de la firma.

 

 

 

Bono y sumas adicionales

 

Además del aumento, la paritaria de empleados de comercio contempla el pago de un bono extraordinario de $120.000 para trabajadores de todas las categorías.

 

El acuerdo también incluye una suma fija no remunerativa de $20.000 que se adiciona a los montos ya percibidos bajo ese concepto.

 

En paralelo, se fijó una contribución empresaria por trabajador y aportes destinados al sistema de salud sindical.

 

 

Posición del gremio

 

Desde el sindicato valoraron la homologación del acuerdo alcanzado. El secretario general Armando Cavalieri sostuvo que el entendimiento es resultado de un proceso de negociación.

 

El dirigente señaló que se trata de “un diálogo maduro y responsable” en un escenario económico complejo.

 

La paritaria de empleados de comercio rige desde el 1 de abril de 2026 y establece un piso salarial para todo el sector.

Temas:

empleados de comercio Paritarias aumento Gobierno nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso