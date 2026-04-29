Invitan al festival por el Día del Trabajador en plaza San Miguel: grilla musical, food trucks y exhibiciones

REDACCIÓN ELONCE
El Día del Trabajador en Entre Ríos se celebrará con un festival en la plaza San Miguel de Paraná que reunirá emprendedores, propuestas culturales y shows musicales para toda la familia.
En Casa de Gobierno se presentó la segunda edición del festival por el Día del Trabajador en Entre Ríos, una propuesta que se realizará el 1° de mayo desde las 15 en Plaza San Miguel. La iniciativa busca reunir al mundo del trabajo con la cultura en una jornada abierta a toda la comunidad.
Desde la organización destacaron la continuidad del evento tras el éxito de la edición anterior. “Este festival ya el año pasado lo hicimos en conjunto la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Cultura. Funcionó muy bien, se acercó muchísima gente”, señaló Julián Stopello, secretario de Cultura. Y agregaron: “Unimos el mundo del trabajo con el mundo de la cultura”.
En esta nueva edición, la propuesta se amplía con más actividades. “Va haber emprendedores, food trucks y una grilla artística muy importante a partir de las 18”, explicaron.
Emprendedores y economía social
Uno de los ejes centrales del festival será la participación de emprendedores locales. Rosario Ledri, directora de Economía Social, detalló: “Tenemos más de 40 emprendedores de distintos rubros como regalería, accesorios, aromas, calzados, varios de la marca Manos Entrerrianas”.
Además, destacó el valor de estos espacios: “Los emprendedores entrerrianos tienen un potencial enorme y esta feria es el escenario ideal para que puedan mostrarlo”. Y subrayó: “Todo es artesanal, de primera mano, hecho por ellos”.
La funcionaria también invitó a la comunidad: “Queremos que todos se acerquen y puedan compartir una hermosa tarde, acompañando a quienes trabajan y producen en la provincia”.
El trabajo como eje de gestión
Durante la presentación del Día del Trabajador en Entre Ríos, las autoridades remarcaron el sentido político y social de la propuesta. “La importancia que tiene el trabajo para nosotros como gestión es central”, afirmaron.
En ese sentido, señalaron: “El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso ponen al trabajo como eje para el desarrollo de la provincia”. Y agregaron: “Queremos una provincia con empleo genuino, digno, donde la sociedad se organice a partir del trabajo”.
También destacaron el carácter inclusivo del evento: “Es un espacio para reconocer al trabajador de la escuela, del hospital, del supermercado, y también para distenderse y disfrutar en familia”.
Música en vivo y propuestas culturales
El festival contará con una variada agenda artística. “A partir de las 18 empezamos la grilla musical con propuestas para todos los gustos”, indicaron.
Entre los artistas destacados estarán Brujazz, un quinteto de voces y piano con repertorio de jazz y fusión; Facundo Torresán Grupo, acordeonista de Concepción del Uruguay que interpreta música folclórica entrerriana; y Vintrack, banda que revisita clásicos del rock nacional e internacional de los años 80 y 90.
Además, se podrá visitar el Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, que ofrecerá una muestra especial titulada “Manos que hacen el mundo”, en articulación con el Museo de Bellas Artes.