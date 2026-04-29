Banco de Alimentos de Paraná lanzará "combos familiares" a precios accesibles para familias sin recursos

REDACCIÓN ELONCE
Según informaron a Elonce, en el último balance se conoció que entregaron 120.000 platos de comida durante marzo. Ante la creciente demanda de alimentos, decidieron lanzar un "Almacén Social" y vender combos a precios accesibles.
En el marco de una creciente demanda social, el Banco de Alimentos de Paraná encendió señales de alerta tras su último balance mensual. Desde su depósito, donde se organiza la distribución hacia comedores y merenderos de la ciudad, referentes de la institución describieron un escenario cada vez más complejo, marcado por el aumento de la demanda y la disminución de recursos en las organizaciones sociales.
Según informaron a Elonce, en el último balance se conoció que entregaron 120.000 platos de comida durante marzo. Melisa Torcibia, encargada del área de comunicación, explicó cómo funciona la organización: “Destacamos el rescate de alimentos que por un motivo X salen de la comercialización, no están ni vencidos ni nada, sino que pueden tener algún problema de packaging o no tener éxito en el mercado. Nosotros los rescatamos y se redistribuyen a organizaciones sociales que dependen del Banco de Alimentos”.
Sin embargo, la situación actual refleja un deterioro sostenido. “Tenemos cada vez más kilos entregados, estamos llegando a más personas, porque la situación es que no llegan los comedores a poder cocinar la cantidad de días que venían cocinando. De tres días que se puede dar comida o merienda, están pudiendo cocinar uno”, advirtió. Esto impacta directamente en la cantidad de alimentos que deben distribuir: “Cada vez necesitan más alimentos”.
A pesar de la urgencia, la organización busca garantizar la calidad nutricional: “El 75% de los alimentos que entregamos son de alto y medio valor nutricional”.
Las dificultades también afectan el cumplimiento de requisitos básicos. “Las organizaciones sociales a las que asistimos tienen requisitos que cumplir para que nosotros garanticemos la trazabilidad y la transparencia de nuestro modelo. Un requisito era que den comida tres veces por semana y no se está pudiendo cumplir porque no hay recursos”, señaló.
El aumento de la demanda es evidente. “Cada vez más familias se acercan a los comedores”, remarcó, en un contexto económico que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables.
Frente a este panorama, el Banco de Alimentos anunció una nueva estrategia de asistencia directa. “Lanzamos la semana que viene nuestro almacén social”, explicó Torcibia. La iniciativa permitirá que familias en situación de vulnerabilidad y sin ingresos puedan acceder a un “combo social” con productos básicos: “Contiene pollo, arroz, fideos, leche, azúcar, yerba, frutas y verduras, por un valor que representaría un tercio de lo que podrían comprar en cualquier supermercado o almacén”.
Además, indicó que se podrá utilizar la tarjeta social: “Tenemos un convenio con la tarjeta Sidecreer, que pueden venir y pagar con esa tarjeta el monto que les depositan”.
El programa comenzará a implementarse en mayo. “Pueden inscribirse en nuestras redes, en Instagram o Facebook, Banco de Alimentos Paraná, y ahí se pueden inscribir, llamar, y nosotros vamos a corroborar que realmente sean familias en necesidad”, dijo. Elonce.com