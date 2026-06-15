Video: impactantes imágenes tras el choque fatal que dejó dos muertos sobre Ruta 12 en La Paz

Elonce accedió a imágenes de los instantes posteriores al fatal accidente de tránsito ocurrido durante las primeras horas de este domingo en el kilómetro 598 de la Ruta Nacional 12, a la altura de La Paz. El siniestro dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer herida.

Los registros muestran la magnitud del impacto entre una camioneta Volkswagen Saveiro blanca y una Peugeot Partner gris que circulaban en sentidos opuestos. En una de las imágenes puede observarse a la Partner volcada sobre la banquina, mientras que junto al vehículo quedó sin vida la mascota de la familia, un perro salchicha que viajaba en el rodado.

También se aprecia el importante nivel de destrucción sufrido por la Volkswagen Saveiro, cuyo tren delantero quedó completamente desprendido producto de la violencia de la colisión.

Quiénes eran las víctimas

De acuerdo con la información policial, la Volkswagen Saveiro era conducida por Matías Gabriel Andreotti, de 24 años, oriundo de La Paz, mientras que al mando de la Peugeot Partner se encontraba Héctor Manuel Orzusa, de 66 años, domiciliado en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.

Tragedia vial en Ruta 12 (La Sexta)

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores fallecieron en el lugar del accidente. En tanto, Silvia Lucía Gardini, de 64 años y pareja de Orzusa, sufrió lesiones y fue trasladada para recibir asistencia médica.

La mujer fue derivada al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde quedó internada en observación. Desde el centro asistencial informaron que presentaba lesiones de carácter leve y permanecía bajo control médico preventivo.

Conmoción en la comunidad educativa

La noticia provocó un profundo pesar en la comunidad educativa de La Paz, Santa Elena y localidades vecinas, ya que Matías Andreotti era estudiante del Profesorado en Educación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede Santa Elena.

Además de cursar sus estudios superiores, el joven se desempeñaba como docente en la Escuela de Educación Técnica N° 1 "España" de La Paz, donde era apreciado por colegas, alumnos y directivos.

Tragedia vial en Ruta 12 (La Sexta)

Desde distintos ámbitos educativos expresaron sus condolencias a familiares y amigos, destacando el compromiso, la dedicación y la calidad humana que caracterizaban al joven docente.

La investigación continúa

Mientras tanto, personal policial, Bomberos Voluntarios y efectivos de la División Policía Científica continúan trabajando para establecer las causas que originaron el choque.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál era el origen ni el destino de los vehículos involucrados. Las pericias serán determinantes para reconstruir la mecánica del siniestro y esclarecer cómo se produjo la colisión que terminó con la vida de dos personas.

Dos muertos tras choque frontal de camionetas sobre Ruta 12, a la altura de La Paz

La muerte de Matías Andreotti generó una profunda conmoción en la región y numerosas instituciones educativas manifestaron públicamente su dolor por la pérdida de un joven que desarrollaba su carrera profesional y académica.