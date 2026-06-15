 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tragedia vial en Ruta 12

Video: impactantes imágenes tras el choque fatal que dejó dos muertos sobre Ruta 12 en La Paz

Elonce accedió a registros tomados después del violento siniestro ocurrido cerca de La Paz. Fallecieron los conductores de ambos vehículos y una mujer resultó herida. Entre los daños también murió la mascota que viajaba con una de las familias.

15 de Junio de 2026
Tragedia vial sobre Ruta 12, en La Paz
Tragedia vial sobre Ruta 12, en La Paz Foto: captura de video

Elonce accedió a registros tomados después del violento siniestro ocurrido cerca de La Paz. Fallecieron los conductores de ambos vehículos y una mujer resultó herida. Entre los daños también murió la mascota que viajaba con una de las familias.

Elonce accedió a imágenes de los instantes posteriores al fatal accidente de tránsito ocurrido durante las primeras horas de este domingo en el kilómetro 598 de la Ruta Nacional 12, a la altura de La Paz. El siniestro dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer herida.

Los registros muestran la magnitud del impacto entre una camioneta Volkswagen Saveiro blanca y una Peugeot Partner gris que circulaban en sentidos opuestos. En una de las imágenes puede observarse a la Partner volcada sobre la banquina, mientras que junto al vehículo quedó sin vida la mascota de la familia, un perro salchicha que viajaba en el rodado.

 

También se aprecia el importante nivel de destrucción sufrido por la Volkswagen Saveiro, cuyo tren delantero quedó completamente desprendido producto de la violencia de la colisión.

 

Quiénes eran las víctimas

 

De acuerdo con la información policial, la Volkswagen Saveiro era conducida por Matías Gabriel Andreotti, de 24 años, oriundo de La Paz, mientras que al mando de la Peugeot Partner se encontraba Héctor Manuel Orzusa, de 66 años, domiciliado en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe.

Tragedia vial en Ruta 12 (La Sexta)
Tragedia vial en Ruta 12 (La Sexta)

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores fallecieron en el lugar del accidente. En tanto, Silvia Lucía Gardini, de 64 años y pareja de Orzusa, sufrió lesiones y fue trasladada para recibir asistencia médica.

 

La mujer fue derivada al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde quedó internada en observación. Desde el centro asistencial informaron que presentaba lesiones de carácter leve y permanecía bajo control médico preventivo.

Conmoción en la comunidad educativa

 

La noticia provocó un profundo pesar en la comunidad educativa de La Paz, Santa Elena y localidades vecinas, ya que Matías Andreotti era estudiante del Profesorado en Educación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede Santa Elena.

 

Además de cursar sus estudios superiores, el joven se desempeñaba como docente en la Escuela de Educación Técnica N° 1 "España" de La Paz, donde era apreciado por colegas, alumnos y directivos.

Tragedia vial en Ruta 12 (La Sexta)
Tragedia vial en Ruta 12 (La Sexta)

Desde distintos ámbitos educativos expresaron sus condolencias a familiares y amigos, destacando el compromiso, la dedicación y la calidad humana que caracterizaban al joven docente.

 

La investigación continúa

 

Mientras tanto, personal policial, Bomberos Voluntarios y efectivos de la División Policía Científica continúan trabajando para establecer las causas que originaron el choque.

 

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál era el origen ni el destino de los vehículos involucrados. Las pericias serán determinantes para reconstruir la mecánica del siniestro y esclarecer cómo se produjo la colisión que terminó con la vida de dos personas.

Dos muertos tras choque frontal de camionetas sobre Ruta 12, a la altura de La Paz

La muerte de Matías Andreotti generó una profunda conmoción en la región y numerosas instituciones educativas manifestaron públicamente su dolor por la pérdida de un joven que desarrollaba su carrera profesional y académica.

Temas:

La Paz Ruta 12 tragedia vial Ruta 12
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso