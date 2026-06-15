Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

Reino Unido impulsa la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Reino Unido se encamina a convertirse en el segundo país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. El anuncio fue realizado por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien confirmó que promoverá una legislación para restringir el acceso de niños y adolescentes a las principales plataformas digitales.

La medida deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento británico, donde el Partido Laborista cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, lo que facilitaría su avance legislativo.

Según explicó Starmer, el objetivo es reforzar la protección de los menores frente a los riesgos que presentan las redes sociales y limitar su exposición a contenidos potencialmente perjudiciales.

"Las redes sociales están haciendo infelices a los niños"

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno sostuvo que la iniciativa surgió a partir de una preocupación compartida por numerosas familias británicas.

"Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema", expresó Starmer al defender la propuesta.

Keir Starmer, primer ministro británico.-

Asimismo, cuestionó el impacto de las plataformas digitales en el bienestar emocional de niños y adolescentes. "Las redes sociales están haciendo infelices a los niños", afirmó el mandatario, quien además consideró que estos espacios no siempre ofrecen entornos seguros para los menores de edad.

Starmer reconoció que la implementación de la medida podría enfrentar resistencia por parte de las compañías tecnológicas, aunque aseguró que el Estado tiene la capacidad de establecer regulaciones cuando considera que existe un interés público que proteger.

Qué plataformas quedarían alcanzadas

La propuesta fue impulsada luego de una consulta pública que reunió más de 100.000 respuestas de ciudadanos británicos. De acuerdo con los resultados obtenidos, una amplia mayoría de los participantes apoyó la fijación de una edad mínima de 16 años para utilizar redes sociales.

En caso de ser aprobada, la prohibición alcanzaría a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X, Threads, Snapchat, Reddit, Twitch, Kick y YouTube, entre otras.

El esquema sería similar al implementado por Australia durante 2025, país que se convirtió en pionero en este tipo de restricciones.

Europa sigue de cerca el debate

La discusión también comenzó a instalarse en otros países europeos.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a comienzos de este año su intención de impulsar medidas para limitar el acceso de menores a las plataformas digitales.

La propuesta forma parte de un paquete de iniciativas orientadas a fortalecer la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

Aunque el proyecto español aún no fue tratado por el Consejo de Ministros ni por el Congreso, el oficialismo manifestó su intención de avanzar con el debate legislativo en los próximos meses.

Un debate global en crecimiento

El anuncio británico reavivó una discusión que gana fuerza en distintos países sobre los efectos que las redes sociales pueden tener en la salud mental, el desarrollo emocional y la seguridad de niños y adolescentes.

Mientras algunos sectores consideran que las restricciones son necesarias para proteger a los menores, otros plantean interrogantes sobre los mecanismos de control, la privacidad de los usuarios y la efectividad de las prohibiciones.

Por el momento, Reino Unido avanza hacia un debate parlamentario que podría marcar un nuevo capítulo en la regulación del acceso de menores de edad al universo digital.