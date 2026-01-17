Australia prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años y multará a las plataformas

Australia avanzó este viernes en la implementación de una regulación histórica destinada a restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. La norma, que entró en vigencia el 10 de diciembre, obliga a las grandes plataformas tecnológicas a impedir la apertura de cuentas por parte de usuarios que no cumplan con el requisito etario.

De acuerdo con las primeras cifras, 4,7 millones de perfiles fueron bloqueados en cumplimiento de la nueva normativa.

Impacto inicial en plataformas y controles

La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, consideró que los resultados preliminares muestran señales positivas. “Está claro que la orientación normativa de seguridad en línea y su colaboración con las plataformas ya están dando resultados significativos”, sostuvo en declaraciones difundidas por DW y replicadas por la Agencia Noticias Argentinas.

En virtud de la legislación, empresas como Meta, TikTok y YouTube deben tomar “medidas razonables” para impedir que menores accedan a sus servicios. El incumplimiento prevé multas de hasta 33 millones de dólares, lo que coloca a Australia como uno de los países más estrictos en protección digital infantil.

Las empresas deben adaptarse a la nueva medida. Foto: Archivo.

El rol de Meta y el debate sobre la verificación

En los días posteriores al lanzamiento de la norma, Meta informó la eliminación de 331.000 cuentas en Instagram, 173.000 en Facebook y 40.000 en Threads, todas vinculadas a usuarios menores de 16 años. La compañía del empresario Mark Zuckerberg solicitó que las tiendas de aplicaciones sean incorporadas al proceso, verificando la edad y gestionando la autorización parental antes de permitir descargas.

Según información de la Agencia NA, el planteo apunta a evitar que jóvenes migren a otras plataformas para eludir la restricción. La respuesta desde eSafety fue moderada: el regulador insistió en que la verificación precisa de edad “lleva tiempo”, pero remarcó que la industria tiene responsabilidad para impedir la elusión.

Aplicaciones alternativas y cumplimiento

Previo a la entrada en vigor de la norma se registró un aumento en las descargas de plataformas menos masivas, como BlueSky o Lemon8, que posteriormente confirmaron su sujeción a la ley y su cooperación con el regulador australiano. Inman Grant explicó que, por la velocidad con la que evoluciona la industria tecnológica, “es imposible enumerar” todos los servicios bajo obligación, pero insistió en que el requisito de edad mínima será aplicable en todo el ecosistema de redes.

Con esta política, Australia introduce un precedente internacional en el uso de redes sociales durante la infancia y adolescencia. El foco está puesto en la protección de datos, salud mental y consumo digital, aunque el debate sobre privacidad, validación de identidad y acceso a contenidos no tardó en instalarse en foros tecnológicos y académicos.