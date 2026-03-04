Donald Trump aseguró que EE.UU. escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz si la situación lo requiere, luego de que Irán dispusiera el cierre de ese estratégico paso marítimo en el marco del conflicto armado que sacude a Medio Oriente. El mandatario estadounidense afirmó que la Armada está preparada para intervenir y garantizar el flujo de energía a nivel global.

“Si es necesario, la Armada de EE.UU. comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, en un mensaje que elevó aún más la tensión internacional.

En paralelo, el presidente informó que ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que “proporcione, a un precio muy razonable, seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transite por el Golfo [Pérsico]”. Según explicó, el seguro “estará disponible para todas las compañías navieras”.

Donald Trump. Foto: Archivo Elonce.

El cierre del estrecho y la amenaza iraní

El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar, fue cerrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). La decisión generó un inmediato impacto en los mercados energéticos y disparó el precio del crudo.

La advertencia desde Teherán fue contundente. “Cualquiera que quiera pasar, nuestros abnegados héroes de la Armada y el Ejército del CGRI prenderán fuego a esos barcos”, declaró Ebrahim Jabbari, alto comandante del CGRI. “No vengan a esta región. No permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo”, agregó, en un mensaje que dejó en claro la determinación iraní.

El bloqueo ya comenzó a generar consecuencias económicas directas: aumento en los precios de la energía, encarecimiento de los seguros marítimos y complicaciones logísticas para las compañías energéticas cuyos buques quedaron varados o deben modificar sus rutas, informó Actualidad RT.

Escalada militar y riesgo de conflicto regional

La tensión se profundizó tras el ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos en la madrugada del sábado 28 de febrero contra Irán, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica. Los bombardeos, según se informó, provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos mandos militares.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses ubicadas en distintos países de la región. También se registraron ataques contra instalaciones militares británicas en Chipre, ampliando el alcance del conflicto.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció que prepara “la operación ofensiva más devastadora” de su historia, lo que incrementa la preocupación internacional ante la posibilidad de una guerra regional de gran escala. En ese escenario, el estrecho de Ormuz se convierte en una pieza clave, no solo por su valor estratégico, sino también como herramienta de presión económica global.