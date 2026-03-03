 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Continúa la reparación de una cañería en calle Churruarín: brindaron recomendaciones a los vecinos

La intervención del personal municipal se concentra en inmediaciones de calle Río Negro. Las labores pretenden brindar una solución a la baja presión de agua en la zona comprendida entre Churruarín, Blas Parera, Don Bosco y Ayacucho.

3 de Marzo de 2026
Las labores comenzaron en la tarde del martes y se extenderán por algunas horas más
Las labores comenzaron en la tarde del martes y se extenderán por algunas horas más Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La intervención del personal municipal se concentra en inmediaciones de calle Río Negro. Las labores pretenden brindar una solución a la baja presión de agua en la zona comprendida entre Churruarín, Blas Parera, Don Bosco y Ayacucho.

Elonce supo que continúa la reparación de una cañería en calle Churruarín, en inmediaciones de Río Negro. En ese sentido, desde la tarde del martes personal municipal realizó labores en tuberías de alrededor de 160 milímetros.

Foto: Elonce
Foto: Elonce

 

Antes de la intervención, la problemática de la cañería provocaba baja presión de agua en la zona de calles Churruarín, Blas Parera, Don Bosco y Ayacucho.

Además, trascendió que durante las labores hubo una pérdida de gas pero fue rápidamente controlada gracias a la intervención del personal especializado.

Continúa la reparación de una cañería en calle Churruarín
Foto: Elonce
Foto: Elonce

 

Específicamente, se realizó la estrangulación del caño de gas para reducir la presión. Por ese motivo, es posible que algunas viviendas experimenten inconvenientes con el gas al igual que con el agua, hasta que se normalicen los servicios.

Foto: Elonce
Foto: Elonce

Recomendación para la población

 

Fuentes oficiales informaron que la labor del personal municipal se extenderá durante las próximas horas y recomendaron a los usuarios de la zona adoptar las previsiones correspondientes.

Foto: Elonce
Foto: Elonce

 

Asimismo, se sugiere realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios para no desabastecerse hasta tanto se normalice la red.

Foto: Elonce
Foto: Elonce

Temas:

Cañería Churruarín agua
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso