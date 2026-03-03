Continúa la reparación de una cañería en calle Churruarín: brindaron recomendaciones a los vecinos

Las labores comenzaron en la tarde del martes y se extenderán por algunas horas más

Elonce supo que continúa la reparación de una cañería en calle Churruarín, en inmediaciones de Río Negro. En ese sentido, desde la tarde del martes personal municipal realizó labores en tuberías de alrededor de 160 milímetros.

Foto: Elonce

Antes de la intervención, la problemática de la cañería provocaba baja presión de agua en la zona de calles Churruarín, Blas Parera, Don Bosco y Ayacucho.

Además, trascendió que durante las labores hubo una pérdida de gas pero fue rápidamente controlada gracias a la intervención del personal especializado.

Foto: Elonce

Específicamente, se realizó la estrangulación del caño de gas para reducir la presión. Por ese motivo, es posible que algunas viviendas experimenten inconvenientes con el gas al igual que con el agua, hasta que se normalicen los servicios.

Foto: Elonce

Recomendación para la población

Fuentes oficiales informaron que la labor del personal municipal se extenderá durante las próximas horas y recomendaron a los usuarios de la zona adoptar las previsiones correspondientes.

Foto: Elonce

Asimismo, se sugiere realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios para no desabastecerse hasta tanto se normalice la red.