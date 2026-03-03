Papelitos se coronó campeona del Carnaval del País 2026 con “Vivos”

Papelitos se coronó campeona del Carnaval del País 2026 con su comparsa “Vivos”, obteniendo el máximo puntaje en una reñida competencia que reunió a cuatro grandes protagonistas.
En la noche de apertura de sobres de la votación de los jurados, Papelitos se coronó campeona del Carnaval del País 2026 con su comparsa “Vivos”, que alcanzó el puntaje más alto tras once noches de desfiles en la pasarela José Luis Gestro en el marco del Carnaval de Gualeguaychú. La celebración se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y reflejó la excelencia artística de las comparsas participantes, que durante enero y febrero cautivaron al público que se acercó al Corsódromo.
Bajo la dirección de Juane Villagra, Papelitos obtuvo 223,50 puntos y reafirmó su estilo identitario que le permitió conquistar su décimo cuarta copa. La emoción se hizo sentir en el playón de Juventud sobre avenida Alsina, con abrazos, alegría y festejos que mostraron la pasión de la comparsa campeona y de sus seguidores.
Detrás de Papelitos, la segunda posición fue para Mari Mari, con la temática “Genios” creada por Grego Farina para el club Central Entrerriano, destacando por su brillo y presentación cada noche de competencia. O’ Bahía, dirigida por Adrián Butteri, presentó “El pescador, el genio y las mil y una noches” para el club Pescadores, mientras que Ará Yeví representó “La Resistencia”, diseñada por Guillermo Carabajal para el club Tiro Federal, con una propuesta que ganó la aprobación del público.
Premios individuales y reconocimientos especiales
En los rubros individuales, la Banda Musical ganadora de esta edición fue Furia del Oeste, también de Papelitos, mientras que en Batucada el premio mayor recayó en Sonido de Parche (Ará Yeví), conducida por Leo Stefani. Estos reconocimientos reflejan la excelencia técnica y artística que los jurados destacaron en cada presentación.
La mejor Pasista de 2026 volvió a ser Candela Gómez (Papelitos), repitiendo el reconocimiento obtenido en 2025, mientras que la pareja de Portabanderas ganadora fue la integrada por Cielo Pereyra y Felipe Bon (Ará Yeví). Los premios individuales, además de celebrar la destreza artística, resaltan el trabajo colectivo de cada comparsa en la preparación y puesta en escena de sus espectáculos.
Asimismo, con los resultados finales, Ará Yeví anunció que descansará en 2027 para darle su lugar a Kamarr, cumpliendo con la tradición de rotación entre las comparsas y permitiendo la renovación y diversidad en la competencia. La entrega oficial del trofeo se realizó ante un grupo reducido de dirigentes comparseros, marcando el cierre formal de la edición 2026.
Una edición que reunió a miles de espectadores
El Carnaval del País 2026 logró convocar a cerca de 85 mil espectadores en el Corsódromo, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la región. La calidad artística de las comparsas, la pasión de los participantes y el entusiasmo del público conformaron un espectáculo que quedó en la memoria de los asistentes, publicó R2820.
La edición 2026 también reafirma la relevancia de la organización, la preparación de los equipos y el talento de los artistas que cada año se esfuerzan para ofrecer un show de nivel internacional. Con Papelitos como campeona, el Carnaval del País sigue consolidándose como un espacio de tradición, creatividad y expresión cultural en la ciudad.