Espectáculos Tras su separación de Luciano Castro

Griselda Siciliani aclaró los rumores que la vincularon con Dante Spinetta

La actriz salió a aclarar versiones que circulaban en redes sociales y negó cualquier vínculo sentimental con el músico. También el propio cantante utilizó su cuenta de X para rechazar la información y explicar cuál es la relación entre ambos.

3 de Marzo de 2026
Griselda Siciliani.
Griselda Siciliani. Foto: Archivo.

La actriz Griselda Siciliani decidió responder públicamente a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Dante Spinetta y fue categórica al desmentirlos. La versión había comenzado a circular en redes sociales en las últimas horas y generó repercusión inmediata.

 

 

Según trascendió, una cuenta digital replicó una información atribuida a un programa de espectáculos en la que se afirmaba que ambos estarían “manteniendo un romance”. La publicación se viralizó rápidamente y dio lugar a múltiples comentarios.

 

La respuesta de Dante Spinetta

 

El primero en reaccionar fue el propio músico, quien utilizó su cuenta de X para aclarar la situación. “Dejen de mandar fruta, la última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”, escribió.

 

En un segundo mensaje, agregó: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grossa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.

 

Dante Spinetta fue vinculado con Siciliani. Foto: Archivo.
Dante Spinetta fue vinculado con Siciliani. Foto: Archivo.

 

Con esas declaraciones, Spinetta buscó frenar las especulaciones que habían comenzado a multiplicarse en distintas plataformas.

 

La postura de Griselda Siciliani

 

Horas más tarde, Griselda Siciliani replicó en sus historias de Instagram las capturas del mensaje del músico y reforzó la desmentida. “ESTO NO ES VERDAD”, escribió en mayúsculas, dejando en claro su posición frente a la versión difundida.

 

 

Además, sumó un comentario con tono distendido al referirse al trabajo musical del artista: “Al margen aclaro. Háganse el favor de escuchar ‘DÍA 3’, que es un discazo”, publicó.

 

De esta manera, tanto Griselda Siciliani como Dante Spinetta coincidieron en señalar que no existe un vínculo sentimental entre ellos y que se trató de una información incorrecta que se viralizó en redes sociales.

