Leticia Siciliani rompió el silencio y contó la verdad de cómo está su hermana

La actriz Leticia Siciliani rompió el silencio y se refirió por primera vez al impacto que tuvo en su entorno familiar la separación entre su hermana Griselda y Luciano Castro. En medio del episodio mediático conocido como “Guapagate”, la intérprete contó cómo vivieron esos días de exposición y qué rol ocupó ella acompañando de cerca la situación.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista televisiva, donde describió el clima puertas adentro y el desgaste que generó la repercusión pública. Si bien reconoció que fue un momento sensible, buscó bajarle el tono a la polémica y enfocarse en el presente laboral de su hermana.

Acompañamiento familiar en medio del revuelo

Durante la charla, Leticia Siciliani explicó que estuvo al lado de Griselda cuando el tema estalló en los medios. Según relató, su apoyo estuvo centrado principalmente en contenerla frente al ruido externo más que en cuestiones personales.

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron. Foto: Archivo.

“Estuve acompañándola cuando pasó todo. Lo más difícil fue la exposición”, dio a entender al referirse al impacto de los comentarios y versiones que circularon públicamente. También señaló que la situación no se vivió de manera dramática dentro de la familia, aunque admitió el cansancio que provoca estar en el centro de la agenda mediática.

Enfocada en el trabajo

Lejos de los rumores, remarcó que su hermana atraviesa un presente activo desde lo profesional. “No para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa”, expresó, al enumerar grabaciones de series y nuevos proyectos audiovisuales.

Hermanas Siciliani. Foto: Archivo.

En ese sentido, Leticia Siciliani subrayó que la mejor respuesta fue seguir adelante con la rutina laboral. Para el entorno, la agenda cargada funcionó como una manera de dejar atrás el episodio y evitar mayores especulaciones.

Qué dijo sobre Castro

Consultada por los gestos públicos que intentaron recomponer la relación, evitó entrar en confrontaciones. Lejos de apuntar contra el actor, sostuvo que su hermana suele mantener buenos vínculos con sus exparejas y que no acostumbra hablar mal de historias pasadas.

Además, aclaró que comparte un proyecto laboral con él y que el trato es estrictamente profesional. Explicó que lo conoce desde hace años y que la relación actual se enmarca solo en el trabajo.

De esta manera, Leticia Siciliani buscó llevar tranquilidad y descomprimir la polémica, poniendo el foco en la actividad artística y no en los conflictos personales. El mensaje apuntó a cerrar el tema desde un lugar más íntimo, lejos de los cruces mediáticos.