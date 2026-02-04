Preocupación en Boca por Zeballos: salió lesionado de la práctica y esperan estudios

El entrenamiento de este miércoles encendió una señal de alerta en Boca, luego de que Exequiel Zeballos debiera retirarse antes de tiempo por una molestia física. El delantero acusó un dolor muscular durante la práctica desarrollada en el predio de Ezeiza y quedó en duda su presencia para el próximo compromiso ante Vélez.

La situación se produjo mientras el plantel realizaba ejercicios habituales bajo las órdenes del cuerpo técnico. En medio de una de las consignas, el atacante santiagueño manifestó un “pinchazo” y de inmediato pidió asistencia, por lo que abandonó el campo acompañado por el cuerpo médico.

Estudios para conocer el diagnóstico

Desde el entorno del Boca Juniors indicaron que el futbolista será sometido a una resonancia magnética para precisar el grado de la lesión. Los estudios permitirán determinar si se trata de una contractura leve o de una afección mayor que requiera varios días de recuperación.

Hasta contar con ese resultado, el cuerpo técnico mantendrá la cautela y evitará exigirlo físicamente. La idea es no correr riesgos en un tramo del calendario que aparece cargado de compromisos y donde la rotación puede resultar clave.

La posible ausencia representa un contratiempo, ya que el extremo venía ganando protagonismo en el inicio de la temporada. Su velocidad y desequilibrio por las bandas se habían convertido en una variante habitual dentro del esquema ofensivo.

Zeballos es una de las piezas claves de Boca. Foto: Archivo.

Un partido importante en el horizonte

El próximo desafío será frente a Vélez Sarsfield, en el estadio José Amalfitani, este domingo desde las 22.15. El duelo asoma como una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, que busca sostener la recuperación futbolística y sumar puntos fuera de casa.

En ese contexto, la presencia del atacante era considerada una pieza importante para el armado del once inicial. Por eso, la evolución física durante los próximos días será determinante para definir si puede estar al menos entre los convocados.

También en el radar del mercado

El momento del jugador coincide, además, con movimientos fuera de la cancha. En las últimas semanas trascendió el interés del CSKA Moscú, que habría acercado una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, aunque desde Boca remarcaron que la cláusula de rescisión es superior.

Mientras se esperan novedades médicas y contractuales, el foco inmediato está puesto en su recuperación. El cuerpo técnico confía en contar con él, pero aguardará los estudios antes de tomar cualquier decisión definitiva.