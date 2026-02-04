River cierra un contrato millonario para espectáculos exclusivos y el nombre del Monumental

River oficializó la firma de un convenio estratégico por 110 millones de dólares más impuestos con tres empresas líderes del entretenimiento que tendrán a su cargo la organización exclusiva de espectáculos musicales y la comercialización del naming del estadio Monumental durante la próxima década. La medida implica una reconfiguración del esquema de ingresos y abre una etapa de mayor previsibilidad presupuestaria.

Según detalló la entidad a través de un comunicado institucional, el acuerdo comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y contempla la explotación integral del recinto para recitales internacionales y propuestas latinas. La iniciativa apunta a diversificar recursos y respaldar el desarrollo deportivo, edilicio y financiero.

Cómo se compone el contrato

El entendimiento incluye a las productoras Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, que gestionarán la agenda artística del estadio. El pacto prevé la cesión de doce fechas anuales para conciertos, con la posibilidad de sumar jornadas adicionales que generen ingresos extra para la tesorería.

Del monto total, 80 millones corresponden a la realización de al menos 120 presentaciones a lo largo de diez años, mientras que otros 30 millones están vinculados al derecho de denominación comercial del escenario. En caso de que esa explotación supere la cifra establecida, el excedente se repartirá entre las partes.

Firma del acuerdo de River con las empresas. Foto: Prensa CARP.

Desde la conducción remarcaron que la mayor parte del dinero ingresará durante el primer año de vigencia, lo que facilitará la planificación de desembolsos inmediatos.

Destino de los fondos y beneficios para socios

La dirigencia explicó que esta inyección permitirá fortalecer el plantel profesional, sostener proyectos de infraestructura y reducir el pasivo acumulado. Con ese horizonte, la estrategia combina crecimiento institucional con estabilidad contable.

También se informó que habrá ventajas para la masa societaria: cada espectáculo contará con un cupo de hasta 10 mil entradas en preventa exclusiva, una medida pensada para priorizar a quienes integran la vida cotidiana de la casa deportiva.

Con esta alianza, River amplía su presencia dentro de la industria del entretenimiento en vivo y posiciona al Monumental como una de las principales sedes de recitales del continente. A la vez, el nuevo esquema económico busca consolidar un flujo constante de recursos que acompañe los objetivos deportivos y estructurales de la institución.