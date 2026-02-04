El Grella se pone a punto: Patronato renovó las redes de los arcos del estadio

El Grella se pone a punto para el inicio del torneo

A pocos días del inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional, el Club Atlético Patronato lleva adelante trabajos de puesta en valor en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, con la renovación de las redes de los arcos, que fueron pintadas de rojo y negro.

Mientras en barrio Villa Sarmiento aguardan por el debut oficial en el campeonato, previsto para el domingo 15 de febrero, cuando Patronato visite a San Martín de Tucumán desde las 19, la dirigencia continúa con tareas de acondicionamiento en las instalaciones del club.

En esta ocasión, los trabajos se centraron en las redes de las vallas, que ahora lucen los colores tradicionales del Santo. Las mismas serán estrenadas en condición de local durante la segunda fecha del certamen.

El estreno en casa se concretará el sábado 21 de febrero, desde las 20, cuando Patronato reciba a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Grella.

Semanas atrás, el club pintó las tribunas que quedaron listas para recibir a los hinchas rojinegros. Desde la institución destacaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento general con el objetivo de mejorar la presentación del escenario deportivo.

Cháves y Bellatti cedidos

En lo deportivo, Patronato confirmó esta semana que Iván Cháves y Santiago Bellatti, futbolistas surgidos de las divisiones inferiores, extendieron su vínculo con el Club hasta diciembre de 2028 y partieron a otras instituciones en calidad de cedidos.

El arquero Cháves estará a préstamo en el Aucas de Ecuador y el defensor Bellatti hará lo propio en Acassuso. Ambos permanecerán en las mencionadas entidades hasta diciembre de 2026 con opción de compra.