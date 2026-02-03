Cuti Romero se irá de Tottenham en junio y Atlético de Madrid aparece en el horizonte

Cuti Romero se irá de Tottenham en junio, según trascendió en las últimas horas, y su salida promete convertirse en una de las grandes novelas del próximo mercado de pases europeo. El defensor argentino, capitán de los Spurs y referente absoluto del equipo, atraviesa una temporada muy productiva desde lo deportivo, pero marcada por fuertes tensiones con la dirigencia del club londinense.

Pese a su rol clave en la defensa y a una llamativa faceta goleadora —con seis tantos y cuatro asistencias en 27 partidos—, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 habría tomado la decisión de cerrar su etapa en Inglaterra. De acuerdo a información revelada por TyC Sports, el zaguero recibió sondeos concretos desde España y el Atlético de Madrid aparece como uno de los principales interesados.

El interés no es casual. Diego Simeone, entrenador del conjunto colchonero, expresó públicamente su admiración por el cordobés tras la derrota 4-0 ante PSG en el Mundial de Clubes: “¿Quiero a Cuti Romero? ¡Obvio! Es un gran jugador”. Estas declaraciones alimentaron aún más las versiones sobre un posible desembarco del argentino en la capital española.

Foto: Archivo Elonce.

Un pase complejo por cifras, contrato y postura del Tottenham

La salida de Romero no será sencilla. Tottenham lo tiene tasado en 60 millones de libras y su contrato se extiende hasta junio de 2029, lo que le da al club inglés una posición de fuerza en cualquier negociación. Además, el presidente Daniel Levy es conocido en el ambiente por su dureza a la hora de vender figuras.

A este escenario se suma el interés de otros gigantes europeos. Medios españoles aseguran que Real Madrid podría llegar a ofertar hasta 100 millones de euros por el defensor, aunque por el momento no hay propuestas formales. También se mencionaron sondeos desde la liga de Arabia Saudita, aunque el deseo del jugador sería continuar en el fútbol europeo de primer nivel.

Más allá de lo económico, la importancia deportiva de Romero dentro del plantel hace que Tottenham no tenga apuro en desprenderse de su capitán, quien se transformó en uno de los líderes del vestuario desde su llegada al club.

Foto: Archivo Elonce.

Los posteos que marcaron un quiebre con la dirigencia

El quiebre con la conducción del club quedó expuesto a través de varios posteos de Romero en su cuenta oficial de Instagram. Tras la derrota 3-2 ante Brentford y una racha negativa de solo una victoria en seis partidos, el defensor lanzó un fuerte mensaje: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien”.

Días después, tras el empate ante Manchester City luego de remontar dos goles, volvió a apuntar contra la dirigencia por la falta de recambio en el plantel: “Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso”. Sus palabras fueron respaldadas por compañeros como Richarlison y Pedro Porro, señaló TyC Sports.

Con este contexto, todo indica que Cuti Romero se irá de Tottenham en junio, cerrando una etapa intensa y exitosa en lo individual. Su futuro, aún abierto, promete ser uno de los movimientos más resonantes del próximo mercado de pases en el fútbol europeo.