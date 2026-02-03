Quiénes acceden a los préstamos personales de $40.000.000 y las tasas en febrero de 2026

Los préstamos personales de $40.000.000 se consolidan en febrero de 2026 como una de las principales alternativas de financiamiento para quienes necesitan liquidez inmediata, ya sea para afrontar gastos imprevistos, reorganizar deudas o concretar proyectos personales. En este contexto, entidades como BBVA, Banco Nación y Banco Provincia mantienen activas líneas de crédito con montos elevados, aunque con condiciones que varían de acuerdo con el historial crediticio y la situación laboral de cada solicitante.

Las propuestas están dirigidas principalmente a empleados en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores autónomos y jubilados, con plazos de devolución que oscilan entre los 60 y los 72 meses. Las tasas de interés, uno de los puntos más relevantes al momento de tomar un crédito, presentan diferencias significativas entre las entidades, lo que vuelve clave analizar cada opción antes de avanzar con la solicitud.

Además del monto máximo, los bancos establecen límites en relación al ingreso mensual del solicitante, ya que la cuota no puede superar un porcentaje determinado del salario o haber percibido. Este criterio busca reducir el riesgo de sobreendeudamiento y garantizar la capacidad de pago.

Préstamos personales de $40.000.000 en el BBVA

El BBVA ofrece préstamos personales de hasta $40.000.000 a través de sus canales digitales y hasta $70.000.000 mediante atención en sucursales, con un plazo máximo de 60 meses. Esta línea está destinada a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que ya sean clientes del banco. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 135%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) puede alcanzar hasta el 259,42%, dependiendo del historial crediticio.

Entre los requisitos se destacan la edad —entre 18 y 74 años—, una antigüedad laboral mínima que varía según si el sueldo se acredita o no en la entidad, y un ingreso mensual no inferior a $308.200. Además, la cuota no puede superar el 30% del ingreso neto. El préstamo se otorga a tasa fija, con sistema de amortización francés y acreditación inmediata tras la aprobación.

Banco Nación y Banco Provincia: condiciones y diferencias

El Banco Nación permite acceder a préstamos personales de $40.000.000 dentro de un tope general de $100.000.000, con plazos de hasta 72 meses. Para quienes cobran haberes en la entidad, la TNA es del 55%, la TEA del 71,22% y el Costo Financiero Total con TEA alcanza el 91,11%. La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos y el trámite puede realizarse de forma online o presencial, publicó TN.

Por su parte, el Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, también a 72 meses, con una tasa fija anual del 98%. Están dirigidos a empleados del sector privado, estatales y jubilados que cobren sus haberes en el banco. La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación, a través de BIP Móvil o Home Banking, lo que convierte a esta opción en una de las más ágiles del sistema.