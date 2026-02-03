 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Cronograma de pagos en administración pública entrerriana: quiénes cobran este martes

3 de Febrero de 2026
Este martes continúa el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. El mismo se extiende hasta el 7 de febrero.

El cronograma de pagos de haberes para la administración pública de Entre Ríos correspondientes al mes de enero se inició el pasado sábado y concluye el próximo 7 de febrero.

 

Según informaron desde el Gobierno, el pago, que comenzó a acreditarse a partir del sábado 31 de enero para el primer tramo, se realiza de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma es el siguiente:

 

- Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.

- Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.

- Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.

- Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.

- Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.

- Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos

Temas:

cronograma de pagos administración entrerriana
