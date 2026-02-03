El Gobierno nacional oficializó el traslado del Sable Corvo de San Martín  

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso finalmente el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín a la sede principal y cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ubicado en la Avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión se formaliza a través del Decreto 81/2026, firmado el 2 de febrero de 2026 por el presidente Javier Milei.

La medida tiene como objetivo garantizar la adecuada guarda, conservación y custodia permanente de uno de los bienes más valiosos del patrimonio histórico argentino, considerado un símbolo de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia. El sable integra el acervo público desde 1897, año en que es donado al Estado Nacional para asegurar su preservación.

En los fundamentos del decreto se recuerda que el Sable Corvo es objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades, en 1963 y 1965, cuando se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional. Si bien el bien es recuperado, esos episodios ponen de manifiesto la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y protección institucional.

Como consecuencia de aquellas situaciones, en 1967 se dispone su guarda definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad creada por el propio San Martín. Años más tarde, en 2015, se establece su traslado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, aunque manteniendo la custodia del Regimiento.

El decreto ahora vigente deroga expresamente la norma de 2015 y restituye el sable a la sede del Regimiento, al considerar que ese ámbito resulta coherente con el legado del Libertador y permite devolverle su contexto histórico propio. Asimismo, se destaca que la unidad tiene a su cargo la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina.

Otro de los argumentos expuestos es que el conjunto edilicio del Cuartel de Palermo, donde funciona el Regimiento, es declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, por su singular significación histórica e institucional y su vínculo directo con la figura de San Martín y la tradición republicana.

En el artículo primero, el decreto ordena el traslado del Sable Corvo al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo. En el segundo, establece que la unidad es responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos vigentes.

Finalmente, el artículo tercero deroga el Decreto 843/2015, mientras que el cuarto dispone su comunicación, publicación en el Registro Oficial y archivo.

La decisión se inscribe, según el texto oficial, en una política orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, los principios de soberanía, independencia y libertad que dan origen a la República Argentina.