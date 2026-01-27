Trasladarán el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo

El traspaso será el 7 de febrero en el Campo de la Gloria, San Lorenzo, Santa Fe y está fundado en un decreto firmado por Milei. San Martín adquirió el arma en Londres en 1812, antes de regresar al Río de la Plata, y nunca fue utilizado en la Batalla de San Lorenzo.
El histórico sable corvo del general José de San Martín dejará de exhibirse en el Museo Histórico Nacional (MHN) y será trasladado nuevamente al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión se formalizará el próximo 7 de febrero, mediante un decreto presidencial firmado por Javier Milei, durante un acto oficial que se realizará en el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe.
El traspaso de la emblemática reliquia se llevará a cabo a las 19 horas y contará con la presencia del Presidente, autoridades nacionales y un desfile cívico-militar. De esta manera, el MHN perderá la que es considerada la “joya” más importante de su colección permanente.
La medida generó preocupación en los últimos días entre historiadores, especialistas en patrimonio y trabajadores del museo, luego de que circularan versiones sobre un posible decreto para retirar el sable, que fue donado al Estado en 1896 por Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, con el objetivo de garantizar su custodia y conservación, publicó La Nación.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la decisión apunta a asegurar la “correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional”, y sostuvieron que la donación original no establecía un lugar específico, sino una finalidad. “Se trata de devolverles a los suyos lo que es propio”, señalaron fuentes oficiales.
El Gobierno también fundamentó el traslado en que el Regimiento de Granaderos a Caballo fue creado por el propio San Martín y que la unidad militar custodió el sable durante casi medio siglo, entre 1967 y 2015, hasta que un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner lo restituyó al Museo Histórico Nacional.
Además, remarcaron que el cuartel de los Granaderos es Monumento Histórico Nacional y que constituye un ámbito directamente vinculado al valor simbólico y al origen del arma. Según la interpretación oficial, el regreso del sable restituye un criterio histórico que había sido modificado en años recientes.
La decisión no estuvo exenta de controversias. Algunos sectores interpretan el traslado como un gesto político hacia el Regimiento de Granaderos, luego de que Milei fuera nombrado granadero honorífico y recibiera una distinción militar en mayo de 2025. El Presidente no respondió consultas sobre este punto.
En paralelo, trascendió que el sable habría sido solicitado inicialmente para actos conmemorativos del 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, que se celebrará el 3 de febrero, aunque especialistas advierten que para ceremonias públicas deberían utilizarse réplicas, debido a la fragilidad y el valor patrimonial de la pieza original.
El sable corvo cuenta actualmente con un sistema de triple protección y custodia permanente dentro del MHN.
Mientras tanto, crece el debate sobre el impacto de la medida en el patrimonio cultural nacional. A partir del 7 de febrero, si no hay cambios de último momento, el Museo Histórico Nacional perderá la pieza más emblemática de su acervo, en medio de cuestionamientos por el estado edilicio de la institución y la falta de garantías técnicas para futuras exhibiciones.