Realizarán una travesía que unirá Rosario y Victoria en defensa de los humedales

Los referentes de la Fundación Eco Urbano, Horacio Enríquez y Cosita Romero, dialogaron con Elonce sobre la travesía acuática en defensa del río Paraná que se realizará este fin de semana, en el marco del Día Mundial de los Humedales.

El cronograma prevé el inicio a las 09:00 del sábado desde la Costanera Cataluña, en playa La Florida de Rosario. Los palistas harán noche en el humedal y el domingo a las 16:00 llegarán a Victoria. En la localidad entrerriana habrá un dispositivo cultural y radio abierta.

Organizan travesía acuática en defensa de los humedales de Paraná

“La idea es dar a conocer la preocupación y ocupación que tenemos por este pliego que inminentemente el gobierno impulsa y que habilitaría a seguir dragando, profundizando nuestro canal de navegación con los impactos ecológicos, sociales, ambientales”, explicó Enríquez.

Horacio Enríquez y Cosita Romero

Además, precisó que Victoria “ya tuvo dos emergencias hídricas en los años pasados”. En este sentido, aseveró: “Hoy ya con 36 pies como se está dragando, tienen un montón de problemas de cómo el agua ingresa por los riachos y por los arroyos y que llegan a Victoria”.

La propuesta, enfatizó, busca ampliar la participación para atender “estas agendas que tienen que ver no solamente con los ambientalistas, ecologistas, tienen que ver con las comunidades, con nuestra vida”.

“Entre Ríos es un gran humedal, nuestro río es un humedal enorme y la travesía ‘Salvemos al Paraná y los humedales’ está en el marco del colectivo ‘Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía’.

Cabe recordar que el año pasado se realizó una travesía similar de 21 días, que comenzó el 1ro de marzo en Clorinda, Formosa y finalizó en Rosario.

Travesías en defensa del río Paraná

Asimismo, mencionó un informe de la Universidad de Naciones Unidas para Ambiente y el Agua “sobre que ya no estamos hablando de estrés hídrico ni de crisis hídrica, estamos hablando de que el planeta Tierra está en bancarrota hídrica”, aseguró.

Travesía en defensa del río Paraná

“Hay un retroceso de los caudales de agua, desapariciones de lago. No es romántico. Aunque hoy lo veamos lindo al Paraná, no nos olvidemos que hace algunos años tuvimos una profunda bajante, producto de todos los problemas que vive la cuenca entera”, recordó.

Cuidar el humedal que provee vida

Por su parte, Romero señaló: “Hacemos esta expresión de esta travesía desde Rosario hasta Victoria. También hacemos extensiva la invitación para que otros que quieran ser partícipe de esta remada se puedan sumar”.

“Necesitamos la expresión en el río de todo aquello que amamos este territorio. No nos damos cuenta, hay mucha indiferencia sobre lo que sucede. No tomamos conciencia de que vivimos en uno de los lugares del planeta más hermosos, por la riqueza que tiene el continente de los ríos”, manifestó.

Además, relató que “vivimos en ‘El cuadrilátero de la suerte’ y este humedal está en peligro de perderse, a pesar de que es el más grande del mundo, conformado por los ríos Paraná y Paraguay sin represar, conectado al Pantanal de Matogrosso con todo lo que nos aporta”.

Por otro lado, expresó su preocupación sobre el fenómeno por el cual el río no logra inundar el delta, “ese humedal que provee vida”. “Si a este humedal lo tenemos seco, no hay reproducción de peces, no tenemos una incorporación de una nueva camada que aporte a la sustentabilidad del recurso”, explicó.

Enumeró también que “se altera el medio ambiente con la pérdida de puestos de trabajo. Hay gente que está siendo, de alguna manera, presionada en el río por autoridades de control y en realidad el control hay que hacerlo en otras partes”.

En esta línea se refirió a los pescadores artesanales, a quienes describió como “muy responsables en su actividad”.

“Hoy está dañado el humedal y nosotros creemos que se va a perjudicar mucho más a todos aquellos que están involucrados con la vida del río si no se para esta licitación”, cerró.