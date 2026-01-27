Miércoles caluroso e inestable en gran parte de Entre Ríos: se esperan chaparrones y tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 28 de enero un día caluroso y con tiempo inestable en gran parte de la provincia de Entre Ríos. Las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y otras localidades del interior experimentarán altas temperaturas, con chaparrones y tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en diferentes niveles a lo largo del día, con vientos moderados a leves.

En la ciudad de Paraná, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 23°C, alcanzando una máxima de 35°C. Durante la madrugada, se prevén tormentas aisladas que disminuirán a medida que avance la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de lluvias será del 10 al 40%, con algunos chaparrones dispersos en las primeras horas. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango entre el 40 y el 70%, disminuyendo nuevamente en la noche. Las condiciones del clima se mantendrán inestables, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Hay probabilidad de lluvias en Entre Ríos.

Pronóstico para Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay

En el sur de Entre Ríos, las localidades de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay experimentarán un clima similar al de la capital provincial. Se esperan temperaturas entre los 23 y 36°C, con tormentas aisladas en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvias será baja por la mañana, entre el 10 y el 40%, pero aumentará a medida que se acerque la tarde. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones volverá a descender.

En Gualeguaychú, las condiciones serán mayormente nubladas por la mañana, con temperaturas en ascenso hasta los 36°C por la tarde. Colón y Concepción del Uruguay tendrán condiciones similares, con máximas también rondando los 36°C y tormentas aisladas durante la madrugada. La jornada será cálida, con algunas lluvias dispersas, lo que podría generar inconvenientes para quienes planean actividades al aire libre.

Foto: Archivo Elonce.

Para las localidades como Tala y Feliciano, se prevé una jornada más inestable, con mayores probabilidades de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 35°C, con tormentas aisladas durante la madrugada. Durante la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones será mayor, alcanzando entre el 40 y el 70%. Es importante destacar que se prevé una importante inestabilidad en esta zona, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones del SMN.