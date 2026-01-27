Por irregularidades, suspendieron partido de futsal en el Thompson: Jugaban por 500 mil pesos y había "cerca de mil espectadores"

Un partido de futsal que se disputaba en el playón deportivo del balneario Thompson fue suspendido por irregularidades y falta de medidas de seguridad.

La intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad se produjo cuando jugaban los equipos 1° de Julio, de Paraná, y La Chispa, de Santa Fe. El partido, que formaría parte de un torneo informal, se disputaba sin árbitros, sin personal de seguridad ni ambulancia.

El evento no contaba con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para este tipo de eventos, especialmente por la gran cantidad de personas que se habían congregado en el lugar. Tampoco tenía habilitación municipal para el uso del espacio público, bajo las características que presentaba el encuentro.

En esta ocasión, el atractivo principal era un premio económico de 500.000 pesos para el equipo ganador.

Al respecto, Héctor Bergara, Secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales de la Municipalidad de Paraná , explicó a Elonce que este lunes cerca de las 23, personal policial de Comisaría Octava se comunicó con el municipio para interiorizarse respecto a si había un evento deportivo habilitado en la zona del Thompson.

“Nos dijeron que se estaba realizando un evento bastante concurrido. Les dijimos que no, que no debería haber un evento de esas características en el lugar. Ante esto, inspectores fueron hasta el balneario y se encontraron con que en el playón, donde hoy hay una cancha para hacer algunos deportes, se estaba desarrollando un partido de fútbol entre dos equipos, cada uno con su indumentaria, y había un gran marco de público. Había cerca de mil personas viendo ese evento, sentadas alrededor de la cancha”, comentó.

Aclaró que “como municipalidad siempre vamos a estar a favor de la utilización del espacio público, pero con un uso racional. Acá estamos hablando de un evento con convocatoria, que no tenía autorización previa, no tenía medidas de seguridad, policía adicional, inspectores de tránsito y una ambulancia. Tampoco había un responsable y se terminó hablando con los capitanes de los equipos. Para nosotros eso es una contravención”.

Por tal motivo, el partido fue suspendido. “Se habló con los capitanes para decirles que el partido se daba por terminado. Se les indicó que, si quieren en otra oportunidad realizar un evento de este tipo, la municipalidad lo facilita con total buena voluntad, pero como corresponde, pidiendo autorización para la utilización del espacio público”, dijo.

Remarcó que “no era un picadito entre amigos, era algo estructurado y no se podía continuar en esas condiciones, como municipio no podemos permitir ese tipo de competencias, de esa naturaleza, sin las condiciones mínimas de seguridad y habilitación”.

Consultado respecto a si el partido tenía un fin económico, mencionó: “No podemos corroborarlo porque no había papeles ni documentación de nada. Por comentarios que le hicieron al personal de inspectores que actuó, se les hizo saber como que jugaban por dinero los equipos entre sí. No sabemos si entre el público había algún tipo de apuestas”.

Insistió en que “no había seguridad ni control de ningún tipo. No es que como municipio prohibimos que se use el espacio público, al contrario, lo fomentamos, pero con uso adecuado y racional, no de esta manera”.

“Si uno quiere jugar un partido entre amigos no deben cumplir ningún requisito, van, se juntan y juegan a la pelota, siempre cuidando los elementos públicos. Pero para hacer un evento de estas características, con tanta gente, deben hacer una presentación formal ante la Dirección de Espacios Públicos para hacer uso, aclarando el día y la hora, explicar cuál es el motivo y desde ahí, acorde a la actividad que sea y la cantidad de público que se convoque, son las medidas de seguridad que se les piden. Son básicas: personal policial por cualquier clase de disturbios que puedan ocurrir, personal de Tránsito para que ordene, algún servicio médico depende de la actividad. En este caso no había nada de eso”, finalizó. Elonce.com