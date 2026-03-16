Caso $LIBRA: Milei apuntó a “la mafia mediática” tras nuevas revelaciones en la investigación

El caso $LIBRA volvió a generar fuertes repercusiones políticas luego de que el presidente Javier Milei apuntara contra los medios de comunicación y hablara de una “mafia mediática”, tras conocerse nuevas revelaciones vinculadas a la investigación judicial por la promoción de la criptomoneda que terminó envuelta en un presunto esquema de estafa.

El mandatario reposteó en redes sociales un mensaje de la diputada libertaria Juliana Santillán que criticaba al Grupo Clarín luego de la difusión de un peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, ex empleador de Milei y señalado como uno de los intermediarios en el lanzamiento del token. A partir de ese mensaje, el Presidente escribió una breve frase que encendió nuevamente la polémica con el periodismo: “La mafia mediática. Fin”.

Las nuevas tensiones se producen después de que trascendiera información sobre un supuesto acuerdo económico por unos cinco millones de dólares vinculado al respaldo del Presidente al lanzamiento del proyecto cripto. El material habría surgido del análisis del teléfono celular de Novelli, cuyo contenido forma parte de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano, publicó Clarín.

Críticas al Grupo Clarín y acusaciones de campaña mediática

El mensaje que compartió Milei reproducía una publicación de la diputada Santillán, quien había acusado a un sector del periodismo de impulsar una campaña de desinformación contra el Gobierno nacional.

“Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada. El Grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a una campaña sucia a cielo abierto, y los motivos son tan básicos como históricos: pauta y poder”, sostuvo la legisladora en su publicación.

En el mismo mensaje, Santillán aseguró que esa cobertura periodística busca instalar una narrativa de crisis política y económica sin respaldo en fuentes oficiales. Según su interpretación, el objetivo sería generar "inestabilidad financiera operando directamente sobre la expectativa del mercado".

Estas declaraciones fueron retomadas por el Presidente, que desde el inicio de su gestión mantiene una relación conflictiva con distintos sectores de la prensa y del empresariado.

El peritaje que reactivó el escándalo

La controversia se reactivó luego de que trascendieran fragmentos del peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, quien fue señalado como uno de los nexos entre el entorno libertario y Hayden Davis, el impulsor del token $LIBRA.

Según versiones difundidas en las últimas horas, en el dispositivo se habrían encontrado capturas de pantalla de notas almacenadas en el iPhone de Novelli que mencionan un supuesto acuerdo económico vinculado a la promoción del proyecto.

Ese material formaría parte del expediente que investiga el fiscal Taiano desde noviembre pasado y que intenta determinar si existió algún tipo de maniobra fraudulenta en torno al lanzamiento del activo digital.

La causa se originó luego de que la criptomoneda fuera promocionada públicamente y posteriormente sufriera un abrupto desplome que generó pérdidas entre inversores.

El supuesto acuerdo con el impulsor del token

En paralelo, trascendió la existencia de un documento firmado entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto.

Según esa versión, el acuerdo establecía que Davis actuaría como asesor ad honorem en temas vinculados a blockchain y Web3 para la Argentina.

El entendimiento habría sido firmado el 30 de enero de 2024 durante una visita del inversor a Buenos Aires.

De acuerdo con la información difundida, ese documento sería distinto del supuesto acuerdo económico que aparece mencionado en el peritaje del teléfono de Novelli.

Estrategia del Gobierno frente a la investigación

Dentro del entorno presidencial conviven distintas miradas sobre cómo afrontar las investigaciones judiciales vinculadas al escándalo cripto.

Por el momento, la estrategia dominante consiste en dejar que la causa avance sin una intervención directa del Presidente. Según trascendió, Milei no estaría dispuesto a presentarse ante la Justicia para realizar aclaraciones voluntarias.

En el oficialismo sostienen que el mandatario solo brindaría declaraciones en caso de ser citado formalmente como imputado, una situación que hasta ahora no se ha producido.

Esta postura contrasta con lo ocurrido al inicio del escándalo, cuando el abogado Francisco Oneto actuó como uno de los principales defensores mediáticos del Presidente.

Reacciones dentro del Gobierno

El caso también generó repercusiones dentro del gabinete nacional. Una de las primeras funcionarias en referirse públicamente al tema fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La funcionaria respondió en redes sociales a una publicación del diputado Maximiliano Ferraro, quien había mencionado un supuesto pedido de reunión de Novelli con el ministerio.

Pettovello negó de manera enfática haber recibido al empresario vinculado al Tech Forum y sostuvo que nunca mantuvo encuentros con él.

Antes de publicar su mensaje, la ministra también se comunicó con el legislador de la Coalición Cívica para aclarar su postura sobre el tema.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa abierta y el caso sigue generando repercusiones políticas y mediáticas en torno al Gobierno nacional.