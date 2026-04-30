Rosario Romero recibió al Gran Rabino de AMIA por encuentro de memoria

Rosario Romero recibió al Gran Rabino de AMIA en el marco de la invitación al Encuentro Federal por la Memoria. La actividad reunirá a intendentes y referentes comunitarios en homenaje a las víctimas del atentado.
Rosario Romero recibió al Gran Rabino de AMIA. El encuentro entre la Intendenta y Eliahu Hamra se dio en el marco de la invitación de la comunidad judía al "Encuentro Federal por la Memoria" que se realizará el próximo 1° de julio en el marco del 32º aniversario del atentado terrorista contra la AMIA.
“Agradezco la invitación y allí vamos a estar con otros intendentes del país en un acto que no solamente es un repudio. Es un acto que mira hacia adelante pensando en la paz, pensando en las reivindicaciones de derechos, de los derechos humanos y también pensando en esta Argentina que fue concebida como una sociedad muy plural, muy integradora, convicciones que seguimos teniendo”, señaló la intendenta Rosario Romero.
El "Encuentro Federal por la Memoria" congregará a intendentes de todo el país y a presidentes de las comunidades judías de la Argentina y se desarrollará en la sede de la AMIA en Capital Federal. Para la ocasión, se programó un acto institucional para rendir homenaje a las 85 víctimas del atentado y los participantes firmarán una declaración conjunta para dejar de manifiesto el compromiso por el fin de la impunidad y la búsqueda de justicia. Esta iniciativa es organizada desde la Federación de Comunidades Judías Argentinas (Vaad Hakehilot).
“Este vínculo con las comunidades que integran nuestra sociedad es muy importante como Estado y es algo que venimos sosteniendo mediante el diálogo en la mesa de Diálogo Interreligiosa que promovemos desde el Municipio”, reconoció Romero.
“Es un honor que la intendenta haya aceptado nuestra invitación a participar en este encuentro que va a contar con más de 100 intendentes de todo el país. En Entre Ríos encontramos huellas muy importantes de la comunidad judía desde hace más de un siglo”, valoró Eliahu Hamra, Gran Rabino de AMIA.
Por su parte, Marcos Cohen, presidente del Vaad Hakehilot de AMIA, destacó la oportunidad de unir lazos con los distritos argentinos. “Mediante esta invitación creamos lazos con las comunidades judías que existen en toda la República Argentina. Y este encuentro, además de formar lazos, fomenta fundamentalmente un encuentro federal por la memoria, un elemento muy importante en la vida de los pueblos por lo menos para no repetir lo malo”.
Durante el encuentro la Intendenta le obsequió al Gran Rabino una acuarela del Palacio Municipal y el libro “Paraná: Arte y Sociedad (1730-1940)”, de Marcelo Olmos. De la reunión también participó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.