Causa ANDIS: el juez ordenó peritar audios de Diego Spagnuolo y cambia el rumbo de la investigación

Ordenaron peritar audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad

El juez federal Ariel Lijo dispuso peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en un giro clave dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida implica un cambio de criterio respecto al que había sostenido previamente Sebastián Casanello, quien había evitado incorporar las grabaciones como prueba directa en el expediente.

Según fuentes judiciales, Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional Argentina realizar un análisis técnico para determinar el origen, la autenticidad y si los audios pudieron haber sido manipulados o editados, incluso mediante inteligencia artificial.

El juez Ariel Lijo

Detalles de la medida

La decisión responde a un pedido previo de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, que había solicitado verificar la validez del material.

Hasta ahora, tanto Casanello como el fiscal Franco Picardi habían optado por no utilizar los audios en los procesamientos para evitar que una eventual nulidad afectara toda la causa bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Las defensas de Spagnuolo y de la firma Suizo Argentina habían cuestionado reiteradamente la legalidad de las grabaciones, argumentando que podrían tener un origen clandestino.

En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini investigan en otra causa el posible espionaje ilegal vinculado a estos audios, en una denuncia impulsada por el Ministerio de Seguridad.

La resolución de Lijo se produce mientras avanzan nuevas indagatorias a exfuncionarios y empresarios, en el marco de una investigación que apunta a un presunto esquema de corrupción con contratos direccionados y pago de coimas dentro del organismo.