Confirmaron la indagatoria a Spagnuolo y otros implicados en la causa ANDIS, en una investigación por presunta corrupción que involucra a funcionarios y empresarios.
Confirmaron la indagatoria a Spagnuolo y otros implicados en la causa ANDIS, en el marco de una investigación judicial que busca esclarecer presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida fue dispuesta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, tras un pedido de la fiscalía.
Las declaraciones indagatorias se desarrollarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo, alcanzando a un total de 29 personas investigadas. Entre ellas se encuentra el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya había sido indagado y procesado previamente en la causa.
El avance judicial responde a lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes impulsan la investigación sobre un presunto entramado que habría generado un perjuicio millonario al Estado.
Ampliaciones, empresarios y medidas cautelares
Además de las nuevas citaciones, el tribunal dispuso la ampliación de indagatorias para cinco personas que ya estaban procesadas. Entre ellas figuran el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto intermediario entre directivos de laboratorios y droguerías.
Según la investigación, la estructura habría involucrado a más de 20 empresarios que participaron de las maniobras bajo análisis. El objetivo, de acuerdo con la hipótesis judicial, era obtener beneficios económicos mediante prácticas ilegales vinculadas a contrataciones y prestaciones.
En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes de los imputados y de las empresas involucradas, con el fin de evitar el desprendimiento de activos que podrían estar vinculados a los hechos investigados.
Sospechas de corrupción y millonario perjuicio
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el magistrado, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, el juez advirtió sobre el riesgo de que los implicados intenten ocultar o transferir bienes que podrían ser considerados producto de actividades ilícitas. “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, afirmó.
La causa también apunta a determinar el destino de los fondos involucrados, que según la investigación superarían los 75.000 millones de pesos y habrían sido desviados hacia un grupo reducido de empresarios, según información de Noticias Argentinas.
Delitos imputados y avance de la causa
En el caso de Spagnuolo, ya fue procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lo que agrava su situación judicial.
El avance de las indagatorias será clave para definir la responsabilidad de los imputados y profundizar la investigación sobre uno de los casos de presunta corrupción más relevantes vinculados a organismos estatales en los últimos años.