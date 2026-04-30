Colectivos urbanos vuelven en Concepción del Uruguay: habrá boleto estudiantil gratuito desde este lunes

El servicio volverá a prestar servicios gracias a un convenio entre el municipio y dos empresas

Tras un mes sin servicio, este lunes se reanuda el transporte urbano de pasajeros en Concepción del Uruguay. La vuelta de los colectivos será posible gracias a un acuerdo entre la Municipalidad y las empresas Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Bus S.R.L., que incluye un aporte económico municipal para sostener el sistema.

El convenio se firmó en un contexto de crisis que afecta al transporte público, debido al aumento de costos operativos y la eliminación de subsidios nacionales y provinciales.

El presidente municipal, José Lauritto, junto al secretario de Gobierno, Oscar Noir, y el secretario de Hacienda, Fernando Picart, encabezaron la firma con los representantes de las empresas.

Noir destacó que el transporte urbano es un servicio esencial: permite a vecinos acceder a escuelas, trabajos, centros de salud y distintas actividades diarias. También advirtió que trasladar los costos actuales a la tarifa implicaría un boleto cercano a los 5.000 pesos, algo inaccesible para la mayoría de los usuarios.

Cabe recordar que la Licitación Pública Nº 31/2025 fue declarada desierta por falta de oferentes, por lo que el Municipio decidió sostener de manera provisoria el servicio con las actuales empresas hasta definir un nuevo esquema de concesión.

Boleto estudiantil gratuito

Uno de los puntos principales del acuerdo es la implementación del boleto estudiantil gratuito para niveles primario, secundario y universitario. El beneficio se gestionará exclusivamente mediante la tarjeta SUBE, que permitirá registrar y controlar los viajes.

La medida busca garantizar el acceso a la educación y evitar que factores económicos o de distancia dificulten la asistencia a clases.

En el caso de estudiantes universitarios, también se implementará el Boleto Universitario Gratuito para quienes cursen en instituciones de educación superior de la ciudad. El trámite y los requisitos serán informados por la Municipalidad en los próximos días.