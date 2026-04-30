 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Gobierno

La provincia se prepara para ejecutar un nuevo programa de conectividad vial

El Gobierno avanza en la puesta en marcha del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la integración territorial.

30 de Abril de 2026
Nuevo programa de conectividad vial.
Nuevo programa de conectividad vial. Foto: (GPER).

El Gobierno avanza en la puesta en marcha del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la integración territorial.

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la puesta en marcha del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (Condver), una iniciativa estratégica que busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la integración territorial.

 

En ese marco, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó una capacitación en políticas de adquisiciones junto a un taller de inicio del programa, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La actividad estuvo orientada a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos encargados de su implementación.

 

Participaron especialistas del BCIE, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezada por su coordinador Gustavo Cusinato, en la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad.

 

Durante la jornada se abordaron los principales lineamientos para la ejecución del programa, incluyendo procedimientos de adquisiciones, herramientas digitales, monitoreo, auditoría y aspectos ambientales y sociales.

 

El Condver contempla una inversión de 27,5 millones de dólares y un plazo de ejecución estimado de tres años. Tiene como objetivo mejorar la conectividad en la región centro-sur de la provincia, facilitando el acceso entre localidades, centros productivos y servicios, y optimizando la transitabilidad de rutas y caminos.

 

En ese sentido, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de avanzar en programas que fortalezcan la infraestructura y acompañen el desarrollo productivo, con una gestión basada en la planificación, el orden y la ejecución eficiente.

 

En materia de obras, el programa prevé intervenciones estratégicas en el sur provincial, entre ellas la construcción de puentes sobre los arroyos Desmochado (Ruta Provincial N°15) y El Sauce (Ruta Provincial N°42), la repavimentación de tramos de la Ruta Provincial A08 y la pavimentación del acceso a Villa Paranacito, en el tramo que conecta Cerro Industrial con el centro poblacional.

 

Desde la UEP subrayaron la relevancia de estas instancias iniciales, que permiten ordenar el trabajo técnico y consolidar las bases para que cada programa se traduzca en mejoras concretas para el territorio.

Temas:

provincia de Entre Ríos infraestructura infraestructura vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso