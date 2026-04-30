Anunciaron aumentos para empleadas domésticas y una nueva revisión en julio

Empleadas domésticas. Informaron que la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares acordó una nueva actualización salarial para el sector, con aumentos escalonados que se aplicarán entre abril y julio de 2026. La medida fue definida tras una reunión plenaria y busca recomponer los ingresos mínimos del personal doméstico.

De acuerdo al comunicado oficial, los incrementos serán acumulativos sobre los salarios mínimos conformados. Se estableció una suba del 1,8% para abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio, lo que implica una actualización progresiva en los próximos meses, según publicó Ámbito.

Además, se resolvió incorporar al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo durante abril, mientras que el 50% restante será integrado en julio.

Cómo impactan los cambios en los salarios

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la actualización del adicional por zona desfavorable, que pasará a ser del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría a partir del 1° de abril de 2026. Este ítem es clave para trabajadoras que se desempeñan en regiones con mayores costos de vida.

Desde el organismo señalaron que los valores definidos constituyen los mínimos legales y se enmarcan dentro del concepto de “salario dinámico”. Esto implica que empleadores y trabajadoras pueden negociar condiciones superiores según cada caso particular.

Próxima revisión y antecedentes recientes

El Gobierno confirmó que habrá una nueva reunión de la Comisión en julio, donde se volverá a evaluar la evolución de los salarios y la situación económica general.

La última actualización había sido definida el 11 de marzo por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, con un incremento del 1,5% aplicado a los haberes de ese mes.

En paralelo, el personal doméstico percibió sumas no remunerativas durante febrero y marzo de 2026, segmentadas según la carga horaria: $20.000 para quienes trabajaron 16 horas o más semanales, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $8.000 para quienes prestaron servicios por menos de 12 horas.