Empresarios industriales se reunieron en Paraná: la actualidad de distintos sectores

En el Mirador TEC se realizó la Asamblea de la Unión Industrial, que convocó a distintos referentes empresariales.

Sebastián Bozadas, empresario del sector porcino , dialogó con Elonce y trazó un panorama actual de la actividad, sus perspectivas en Entre Ríos y el país.

“El sector porcino viene creciendo muy fuerte, sobre todo desde el año pasado. Es una de las cadenas que en los últimos 20 años ha crecido de forma sostenida. El año pasado, el aumento que hubo en el precio de la carne vacuna, favoreció al sector porcino y la verdad que el consumo está llegando casi a los 21 kg por habitante”, mencionó.

El empresario subrayó que se trata de una actividad en expansión en distintos eslabones: “Es un sector que viene creciendo muy fuerte desde lo que es la pata productiva, es decir, en granja, sobre todo en Entre Ríos, una provincia que está cuarta a nivel nacional y que se ve mucho ese crecimiento del sector. También en la parte industrial y en la parte de comercio ocurre. El sector viene bien, con muchos desafíos como varios sectores, pero viene creciendo”.

Respecto de la distribución territorial de la producción en la provincia, explicó: “En Paraná y parte de Colón y Concepción del Uruguay, es donde más concentración hay, pero es una producción muy federal en Entre Ríos. Hay granjas dispersas por toda la provincia. Estamos hablando de un poquito más de 30.000 madres que estaremos llegando acá en Entre Ríos”.

Consultado sobre las razones detrás del crecimiento sostenido en los últimos años, el referente del sector señaló: “Hay una cuestión en la parte de consumo, es decir, cómo el consumidor ha ido adoptando y consumiendo la carne porcina. Hay un trabajo desde las Cámaras y estamos nucleados dentro de una federación, tenemos un programa de promoción del consumo. A eso el argentino lo ha adoptado y vemos que al asado le agregan cortes porcinos, como matambrito, costillita. Más allá de las cualidades y que es una carne que es rica, es muy competitiva en precio”.

En esa línea, insistió en el factor económico como clave: “Comparado con el pollo y con la carne vacuna, está muy competitiva, así que la verdad el consumo viene muy fuerte”.

Sobre la evolución de precios, aclaró que no hubo una caída en términos nominales: “Si uno mira un poco la inflación, contra lo que es el capón en pie (lo que produce el productor) el productor perdió punto contra la inflación. En un análisis de precio a góndola, también hubo una pérdida de puntos comparados contra la inflación. La verdad viene bastante sostenido”.

Finalmente, comparó los valores actuales con otras carnes: “No es que la carne porcina bajó, sino que lo que pasó es que, comparado con los cortes vacunos, está muy competitiva. El año pasado se podía conseguir costilla de novillo a $14.000 o $15.000 pesos. Eso hoy ronda los $20.000 o $23.000 pesos contra una costilla de cerdo que está entre los $8.000 y $9.000 pesos”.

La realidad del sector porcino: Sebastián Bozadas

Emanuel Fellay, gerente general de Entrenutsm y Presidente de UIER Joven , indicó a Elonce que “somos una empresa productora y exportadora de alimentos saludables. Hacemos pasta de maní, barritas, aceite de coco y otros productos. Tenemos la planta productiva en Entre Ríos y vendemos en toda Argentina, exportamos a varios países”. Además, precisó que la firma está radicada en Colón.

Respecto al presente productivo, describió un escenario desafiante: “Son tiempos complicados, tiempo de mucho ajuste, mucho trabajo en equipo, mucha eficiencia, productividad, inversión para ser más competitivos día a día no solo a nivel nacional. A nosotros también nos toca competir afuera y es mucho más compleja la competencia, porque competimos contra países muy industrializados, con otras reglas de juego”.

En esa línea, agregó: “Obviamente las reglas que nos tocan hoy a nivel país son complejas e intentamos adaptarnos, aprender e ir reconstruyéndonos y adaptándonos a la situación actual”.

Como referente de los industriales jóvenes, también hizo foco en las problemáticas del sector: “Los industriales jóvenes somos diversas generaciones. En mi caso me toca ser primera generación y fundador, pero compartimos también con muchos chicos que son segunda, tercera generación de las empresas y estamos todos intentando instalarnos dentro de las empresas de hoy”.

Asimismo, remarcó los cambios en la dinámica laboral: “No disponemos de la misma cantidad de tiempo que por ahí disponíamos antes para ir a hacer las actividades, para salir a recorrer la provincia. La vorágine en el día a día nos demanda un poco más de tiempo puertas adentro. Entonces, intentamos aprovechar estos espacios de networking, de trabajo conjunto con los diferentes empresarios, entender un poco de las realidades de cada uno”.

En cuanto al contexto macroeconómico, fue contundente: “Es un momento turbulento, la realidad es que Argentina ya está medianamente acostumbrada a estas cosas. Por ahí a algunos nos toca atravesar nuestros primeros momentos turbulentos del país, otros ya las vivieron y tienen un poco más de experiencia”.

Emanuel Fellay, gerente general de Entrenutsm y Presidente de UIER Joven

Claudio Lambert, representante de la firma Lambert Remolques , con sede en Concepción del Uruguay, ofreció un diagnóstico del sector metalúrgico y su vínculo directo con la evolución de la economía.

Al describir la dinámica de la actividad, señaló: “Nosotros somos un sensor de la economía en general, porque vendemos a todo el país. Movemos la carga que produce la industria nacional, entonces somos un sensor dependiendo del producto que más se mueva. Un poco nos damos cuenta qué está pasando en la economía”.

En ese sentido, remarcó la heterogeneidad del sector: “Es muy difícil explicar el rubro metal- mecánico en este caso. Dependemos, por ejemplo, del agro, que en este momento está viviendo un gran presente. En otras épocas, el agro no aportaba nada para nosotros”.

Consultado sobre la competencia externa, Lambert puso el foco en Brasil: “Hoy nuestro principal competidor es Brasil y quizás no tenemos tanta diferencia de precios y no tenemos mucha diferencia de condiciones, es decir, un país que estuvo abierto, con estabilidad laboral, con un ritmo de laburo, con empresas que han podido crecer a lo largo de los años, que han tenido acceso a tecnologías, que nosotros por ahí no tanto”.

En comparación, advirtió: “Hoy son muchísimo más eficientes que nosotros. El precio internacional los favorece. Nosotros hoy no somos un commodity, con lo cual no tenemos un precio internacional, tenemos más bien un precio zonal o regional”. Sin embargo, destacó una ventaja competitiva local: “Tenemos una particularidad respecto de Brasil, que toda la industria nacional puede customizar a pedido de cliente, y eso Brasil es muy difícil que lo haga. Quizás eso hoy hace que nosotros estemos en el nivel de actividad que estamos”.

En relación a los ajustes dentro de las empresas, Lambert fue claro: “El mayor ajuste está en la parte de eficiencia. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo puertas adentro para bajar los costos, ser más eficientes y con un mejor producto”.

Además, recordó las dificultades históricas para incorporar tecnología: “Nos ha costado muchísimo durante años acceder a tecnología. Teníamos que hacer las cosas que todos tenían que hacer para acceder a tecnología: triangular con Uruguay, traer las máquinas, esperarlas muchísimo tiempo, ver la forma de pagar, esperar turno. Hoy estamos trabajando en eso, tratando de recuperar el tiempo perdido”. Elonce.com