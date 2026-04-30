Daniel Hure anunció su retiro del básquet por afección cardíaca: "se termina una etapa hermosa"

REDACCIÓN ELONCE
Daniel Hure comunicó su decisión tras recibir un diagnóstico médico, que lo obligó a dejar la actividad, tal como había adelantado a Elonce. Compartió un emotivo mensaje y repasó el difícil momento junto a su familia.
El retiro de Daniel Hure del básquet por afección cardíaca se confirmó este jueves, luego de que el jugador de 41 años anunciara su decisión tras recibir un diagnóstico médico que le impidió continuar en la actividad profesional. Hure, perimetral que se desempeñaba en Unión de Santa Fe en la Liga Nacional, cerró así una extensa carrera de 24 años en el deporte.
Nacido en Valle Hermoso pero radicado en Paraná, el basquetbolista comunicó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, en el que agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Su salida del básquet se produjo apenas un mes después de haber detectado la afección cardíaca.
Hure fue una figura destacada del básquet argentino y dejó su huella en múltiples equipos. Entre ellos, se destacó su paso por Sionista, donde logró el ascenso a la Liga Nacional en 2006, además de vestir las camisetas de Olímpico, Gimnasia, Hispano, Libertad, Atenas, San José y Unión.
Una despedida marcada por la emoción
En su mensaje de despedida, el jugador expresó: “Llegó el día de decir adiós y gracias se termina una etapa que fue hermosa y que volvería a elegir una y mil veces!!! Gracias a cada uno de los equipos que fueron parte de esta historia”. También dedicó palabras especiales a su familia.
“Hoy toca despedirme no sé si de la mejor forma que uno imaginó, pero me voy vacío. Gracias Pauli, Fausti y Jere por estar siempre al pie del cañón”, escribió, en referencia a sus seres queridos, a quienes definió como su “gran motor”.
La publicación generó numerosas muestras de afecto de colegas, instituciones deportivas y seguidores, que destacaron su compromiso dentro y fuera de la cancha durante más de dos décadas.
Diagnóstico que cambió todo
Días atrás, Hure había dialogado con Elonce y relatado cómo recibió la noticia que lo obligó a dejar el deporte. “No me esperaba esta noticia, pero es lo que tocó. Es una piña la que me pegaron”, afirmó sobre el impacto inicial del diagnóstico.
El jugador explicó que, tras los estudios médicos, decidió priorizar su salud. “Estoy haciéndole caso a los médicos y priorizando mi salud, que es lo principal. Estoy tratándolo de asimilar y estoy con los míos, que son lo más importante”, sostuvo.
Además, remarcó el rol fundamental de su familia en este momento: “Hoy encontrarme con mis hijos y mi mujer sintiendo el apoyo de mi familia, es lo más importante”.
Un episodio que encendió las alarmas
El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió durante un partido ante La Unión de Formosa, en marzo de 2026. Hure relató que sintió un mareo repentino en medio del juego y debió pedir el cambio.
“En el tercer cuarto me mareé y se me bajó la presión. Me agaché para tomar aire, vi que no me podía recuperar y pedí el cambio”, recordó. Tras ser atendido por el cuerpo médico, logró recuperarse y continuó jugando con normalidad.
Sin embargo, días después volvió a experimentar una situación similar en su hogar, lo que lo llevó a consultar a especialistas para determinar el origen del problema.
Estudios, diagnóstico y decisión final
Los análisis posteriores, incluida una resonancia cardíaca, revelaron una posible miocardiopatía, lo que implicó un freno inmediato a su actividad deportiva profesional. El diagnóstico fue determinante para su retiro.
“El cuerpo avisa y le hice caso en el momento que me pasó eso y no dejé pasar ni un día”, explicó el jugador, quien destacó la importancia de haber actuado rápidamente.
Fuerte fue el impacto emocional del diagnóstico, ya que estuvo atravesado por su rol como padre y esposo. “Lo único que pensé fue en mis dos hijos, en mi mujer y en mi familia”, expresó.
De esta manera, Hure cerró una carrera marcada por la entrega, el profesionalismo y el vínculo con el básquet nacional, dejando una huella en cada uno de los clubes por los que pasó.