Impulsan la creación de un fideicomiso para sostener la Caja y evitar la reforma jubilatoria

Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos presentó en la Legislatura entrerriana el proyecto de ley a través del que propone crear el Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER).

De esta manera, la Intersindical en Defensa del Sistema Previsional Entrerriano, junto a la Federación de Jubilados provinciales, ofrecen “una solución que no sea ajustar más a las y los trabajadores activos y pasivos, sin modificar la Ley 8732”.

Según la Multisectorial, la iniciativa es una respuesta de “justicia distributiva ante la postura cerrada del ejecutivo de no tocar los intereses de los que más tienen”.

Presentaron proyecto para crear un fideicomiso previsional en Entre Ríos (foto ATE Entre Ríos)

La iniciativa surge como "una respuesta estructural, profundamente solidaria y de justicia distributiva" ante lo que consideran “una postura cerrada del Ejecutivo que conduce Rogelio Frigerio de no tocar los intereses de los que más tienen y se benefician con su política”.

El FISPER propone financiar el sistema previsional mediante aportes provenientes de sectores económicos concentrados y la redistribución de excedentes, bajo la premisa de que la jubilación constituye salario diferido.

Entre los motivos del proyecto se destaca: que la jubilación es salario y que hay responsabilidad del Estado, en tanto que el 70% del déficit se debe a medidas del gobierno provincial y no a cuestiones inherente al sistema previsional (relación activo-pasivo). En ese sentido, se propone redistribuir la ganancia excedente de los sectores concentrados, teniendo en cuenta que el sistema previsional entrerriano es un sistema de reparto asistido.