Mauricio Colello: “Los que defendemos el 82% móvil somos los que queremos hacer la reforma previsional”

REDACCIÓN ELONCE
El secretario general de gobernación, Mauricio Colello, realizó un balance de gestión, defendió el ordenamiento del Estado y planteó reformas clave como la previsional y una reducción impositiva integral.
El secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, trazó un amplio balance de gestión en diálogo con Elonce, donde destacó el ordenamiento del Estado, la reducción del gasto político y la necesidad de avanzar en reformas estructurales. En ese marco, el funcionario aseguró: "Estoy poniéndole el cuerpo. Tuvimos dos años de ordenamiento en nuestras cuentas públicas para lograr un Estado moderno, inteligente y transparente que nos permitió eliminar gastos improductivos, los que no les llegan a la gente, para enviarlos a educación, salud y obras".
En su repaso, Colello enumeró obras y acciones concretas: "Vamos a terminar un hospital que se anunció hace 30 años en General Ramírez. En la ex ruta 26 de Colón, hicimos tareas de mantenimiento y bacheo que desde hace 20 años no se hacían. Intervenimos edificios públicos que se llovían. Esa realidad ya no existe. Sin embargo, falta un montón".
Además, remarcó decisiones de ajuste: "Eliminamos contratos, fondos reservados y el 50% de cargos políticos. Bacheamos el 40% de nuestras rutas en el peor momento de la recaudación".
Ordenamiento del Estado y presión impositiva
El funcionario puso el foco en el uso de los recursos públicos: "El dinero de los contribuyentes va hacia donde tiene que ir. Antes iban a gastos que tenían que ver con la política y los privilegios, disociados de la vida de la gente".
En esa línea, Colello también planteó una mirada estructural del país: “Históricamente, Argentina concentró recursos y poder para someter a las provincias porque no creía en un país federal. De todas las crisis, hay oportunidades".
Respecto a la política tributaria, fue contundente: "Asumimos el compromiso de bajar los impuestos. Hay otro sector que considera que hay que seguir financiando el mal funcionamiento del Estado a costa de nuevos impuestos".
Y propuso un acuerdo amplio: "Planteo un gran pacto fiscal, incluidos los impuestos nacionales como al cheque, combustible y sello; los provinciales, como ingresos brutos; y municipales. Hay que ver en esa globalidad de qué manera hacer un sistema impositivo eficiente".
Reforma previsional y críticas sindicales
Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la reforma previsional. Colello fue directo: "Entre Ríos históricamente decidió mirar para el costado. Se hicieron los boludos. Los primeros que estamos para defender el 82% móvil somos los que queremos hacer la reforma previsional".
"Estamos abiertos a que el justicialismo traiga la ley que habrán pensado en su momento cuando anunciaron dos o tres veces la reforma previsional", agregó.
También apuntó contra sectores gremiales: "AGMER es el único sindicato que se paró y se fue la reunión. ¿Para qué piden diálogo si no lo van a aprovechar?".
Sobre el enfoque del Gobierno, explicó: "La decisión de presentar ideas sobre la mesa, en vez de una ley, tiene que ver con nuestra impronta de humildad".
Y advirtió sobre la situación actual: "La Caja de Jubilaciones genera un déficit de 430 mil millones de pesos al año. Eso equivale a lo que gastamos todos los entrerrianos en luz. Hay que garantizar el 82% de forma sustentable".
Crisis económica y mirada a futuro
En el análisis económico, Colello señaló: "En el recorrido por las provincias, reconocemos que la situación económica no es la ideal. Lo vemos en la cara de la gente. La crisis tiene que ver con décadas de populismo e inflación".
También se refirió al vínculo con Nación: "Queremos que al gobierno nacional le vaya bien porque creemos que así al gobierno entrerriano le va a ir bien. Tenemos que mantener una política pública estable".
En cuanto al escenario político, indicó: "La posibilidad de desdoblar las elecciones está, pero nuestra única obsesión es permanentemente inspeccionar gastos improductivos para poder enviarlos a donde realmente cambian la vida de los entrerrianos”.
"Mejorar la vida de los vecinos"
Finalmente, dejó una definición sobre la gestión y las demandas sociales: "Al vecino no le importa lo que vamos a hacer en un año, le importa su laburo, la escuela de los chicos, el hospital. No hay nada más importante que ver cómo mejorar la vida de los vecinos. Para eso nos votaron. Argentina crece con políticas a largo plazo".