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Senadores retoman el análisis del proyecto que pone fin a jubilaciones de privilegio en Entre Ríos

La Comisión de Legislación General retoma el análisis de la iniciativa que ya tiene como objetivo prohibir que gobernadores y vicegobernadores sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. 

28 de Abril de 2026

La Comisión de Legislación General retoma el análisis de la iniciativa que ya tiene como objetivo prohibir que gobernadores y vicegobernadores sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. 

Este martes la Comisión de Legislación General del Senado se reunirá para volver a examinar la iniciativa presentada por el Ejecutivo que deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas.

 

El proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados apunta a prohibir que los gobernadores y vicegobernadores sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. Además, prevé regular incompatibilidades y causales de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios.

 

El último encuentro para abordar la propuesta de la Provincia se llevó a cabo en noviembre del 2025. Al respecto UCR Activa emitió un comunicado pidiendo que no haya demora en su tratamiento teniendo en cuenta la futura presentación de la una reforma previsional.(APF)

 

Temas:

Senado Jubilaciones de privilegio
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